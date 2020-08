Xbox Series X: Microsoft stellt das User Interface vor

Das neue Interface soll im November eingeführt werden.

Voraussichtlich im November 2020 kommen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Vorbestellt werden kann die Hardware noch nicht. Ohnehin ist unbekannt, wie viel die Kunden für die Next-Gen-Geräte bezahlen müssen. Ungewöhnlich lange halten sich Sony und Microsoft mit der finalen Vorstellung zurück.

Microsoft zeigt in einem neuen Video zumindest, wie das Interface der Xbox Series X aussehen wird. Von der neuen Oberfläche profitiert aber nicht nur die neue Konsole. Ebenfalls soll der Look bei der Xbox One, dem Xbox Game Pass auf dem PC und in allen Xbox-Apps zum Einsatz kommen.

Schneller und zugänglicher

Auf dem offiziellen News Wire weisen die Redmonder darauf hin, dass die Benutzeroberfläche „schneller zu bedienen, zugänglicher und visuell ansprechend“ sein wird. Die Kachelform, die genutzten Schriftarten und der aktualisierte Illustrationsstil sollen dabei behilflich sein, die Lesbarkeit zu verbessern.

„Die Xbox Serie X wird einen neuen Maßstab für Geschwindigkeit setzen, wenn sie im November diesen Jahres auf den Markt kommt. Und wir verfolgen den gleichen Ansatz, um die Erfahrungen auf der gesamten Xbox zu beschleunigen“, so die Redmonder.

Laut Microsoft wird der Startbildschirm beim Booten um mehr als 50 Prozent schneller geladen. Kehrt ihr aus seinem Spiel zurück, seid ihr 30 Prozent schneller auf dem Hauptbildschirm. Darüber hinaus verbraucht das Dashboard dank der Verbesserungen und Optimierungen 40 Prozent weniger Arbeitsspeicher. Die Zugriffszeit auf den Store wurde auf zwei Sekunden reduziert.

Zum Thema

In das Insider-Programm soll das neue Interface in den kommenden Wochen aufgenommen werden. Die finale Einführung erfolgt zum Launch der Xbox Series X im November. Nachfolgend seht ihr das neue Video zum Interface:

Wann genau die PS5 und Xbox Series X auf den Markt kommen werden, ist weiterhin unklar. Microsoft konnte sich zumindest dazu durchringen, den November als Release-Monat zu bestätigen. Sony gab zur PS5 in den vergangenen Wochen kaum nennenswerte Details preis.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X