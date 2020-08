Call of Duty: Titel des nächsten Teils enthüllt – Teaser-Trailer

Nach zahlreichen Gerüchten und Andeutungen machte Activision gestern am späten Abend Nägel mit Köpfen und kündigte den nächsten Ableger seiner "Call of Duty"-Reihe offiziell an. Enthüllt wurde der Ego-Shooter mit einem ersten kleinen Trailer.

"Call of Duty Black Ops: Cold War" ist der nächste Teil der Ego-Shooter-Reihe.

Nachdem Publisher Activision zuletzt die „Modern Warfare“-Reihe wiederbelebt hatte, fragten sich viele Fans, was sie im nächsten „Call of Duty“ erwarten würde – die Antwortet lautet: der Kalte Krieg. Wie unter anderem IGN berichtet, wurde vor einigen Stunden „Call of Duty Black Ops: Cold War“ offiziell angekündigt. Den ersten Trailer, der das Szenario etwas näher vorstellt, könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

„Kenne deine Geschichte oder du bist dazu verdammt, sie zu wiederholen“

Zehn Jahre nachdem das originale „Call of Duty: Black Ops“ das Licht der Welt erblickte, kehrt Activision nun zurück ins 20. Jahrhundert, in die Zeit des Kalten Krieges. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, der nächste Ableger der Ego-Shooter-Reihe werde sich dieses spannungsgeladenen Kapitels der modernen Menschheitsgeschichte bedienen. Entwickelt wird „Call of Duty Black Ops: Cold War“ von Treyarch mit Unterstützung des Studios Raven.

Wie das Video, das aus historischen Aufnahmen zusammengestellt wurde, zeigt, war die Zeit des Kalten Krieges (1945-1991) von Spannungen zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem Ostblock unter der Führung der damaligen Sowjetunion geprägt. Es gab während dieser Phase ein stetiges Wettrüsten zwischen den großen Militärmächten des Planeten. Die Akteure verhielten sich, als befänden sie sich miteinander im Krieg, ohne tatsächlich direkt gegeneinander Krieg zu führen.

Offizielle Enthüllung in der kommenden Woche

Weitere Details zu „Call of Duty Black Ops: Cold War“ sind gegenwärtig noch Mangelware. Ein Releasezeitraum ist zur Zeit ebenso unbekannt wie die Plattformen, für die das Spiel erscheinen soll. Wie der Teaser-Trailer jedoch bereits verrät, könnte sich das in der kommenden Woche ändern. Die richtige Enthüllung des nächsten Ablegers der Ego-Shooter-Reihe soll am 26. August 2020 erfolgen.

Was erhofft ihr euch von „Call of Duty Black Ops: Cold War“?

