Charts aus Deutschland: Ghost of Tsushima weiterhin an der Spitze

"Ghost of Tsushima" ist weiterhin an der Spitze der deutschen PS4-Charts. Es folgen "EA Sports UFC 4" und "The Last of Us Part 2". Die heute veröffentlichte Rangliste von GfK Entertainment widmet sich auch den anderen Plattformen.

"Ghost of Tsushima" schlägt sich in Deutschland weiterhin sehr gut.

GfK Entertainment hat basierend auf den Verkäufen im deutschen Handel die neusten Charts veröffentlicht. Berücksichtigt wurde der Absatz in der 33. Kalenderwoche des laufenden Jahres, also von 10. bis 16. August 2020.

An der Spitze der PS4-Charts thront einmal mehr „Ghost of Tsushima“, das neuste Samurai-Abenteuer aus dem Hause Sucker Punch. Der zweite Platz ging an den Neueinsteiger „EA Sports UFC 4“. Und auch „The Last of Us Part 2“ befindet sich wieder auf dem Treppchen.

In den Xbox One-Charts ist an der Spitze „EA Sports UFC 4“ vertreten, gefolgt von der 70 Jahre F1-Edition von „F1 2020“ und Rockstars Dauerseller „GTA 5“. Bei den PC-Spielern waren in der vergangenen Woche „Die Sims 4“ und der „Landwirtschafts-Simulator 19“ in der Platinum Edition beliebt.

Switch-Spieler griffen vorrangig zu „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“, während auf dem 3DS wie in der Vorwoche „Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects“ und „The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects“ hoch im Kurs standen. Nachfolgend seht ihr die heute veröffentlichte Übersicht:

Spiele-Charts aus Deutschland

PS4

Xbox One

PC Games

Nintendo Switch

Nintendo 3DS

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts