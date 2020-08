Demon’s Souls: Erscheint das Remake zum Launch der PS5?

"Demon's Souls": Das Remake erscheint exklusiv für die PS5.

Zu den interessantesten Titeln, die in den vergangenen Wochen für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehört zweifelsohne das Remake zum düsteren Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“.

Die Neuauflage entsteht aktuell bei den Remaster-Experten von Bluepoint Games und bekam bisher keinen konkreten Releasetermin spendiert. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits spekuliert wurde, dass „Demon’s Souls“ zu den Titeln gehören könnte, die im Launch-Zeitfenster der PlayStation 5 erscheinen, scheinen sich die Hinweise in diesen Tagen zu verdichten.

Alterseinstufung deutet Release zum PS5-Launch an

So wurde das Remake zu „Demon’s Souls“ in Südkorea bereits am 13. August 2020 mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Veröffentlichung der Neuauflage nicht mehr allzu weit entfernt ist. Unter Umständen könnte es also bereits zum Launch der PlayStation der nächsten Generation so weit sein. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Zumal weiterhin in den Sternen steht, wann die PlayStation 5 im Endeffekt den Weg in den Handel finden wird. In dieser Woche erreichten uns unbestätigte Meldungen, in denen die Rede davon war, dass es genau wie bei der Xbox Series X im November dieses Jahres so weit sein könnte.

Quelle: Wccftech

