Trials of Mana: Remake verkauft sich laut Square Enix deutlich über den Erwartungen

Das Remake zu "Trials of Mana" erschien im April 2020.

Im April dieses Jahres veröffentlichte der japanische Publisher Square Enix das Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Trials of Mana“ auch im Westen.

Im Rahmen einer aktuellen Investoren-Konferenz sprach Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, über das kommerzielle Abschneiden von „Trials of Mana“ und wies darauf hin, dass sich die Neuauflage des Rollenspiels zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte und sich sehr gut verkaufte. Ohne genaue Zahlen zu nennen, sprach Matsuda davon, dass die bisherigen Verkaufszahlen „deutlich über den internen Erwartungen“ liegen.

Ein Klassiker kehrte in einer aufpolierten Fassung zurück

Bei „Trials of Mana“ handelt es sich um eine technisch wie spielerisch aufpolierte Version des 1995 ausschließlich in Japan veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers „Seiken Densetsu 3“. Zu den größten Neuerungen gehören natürlich die neue 3D-Grafik sowie das neue Kampfsystem. In „Trials of Mana“ übernehmt ihr die Kontrolle über sechs Helden, die den Kampf gegen das Böse aufnehmen.

„Spieler gestalten ihr eigenes Erlebnis, indem sie ein Trio aus diesen einzigartigen Charakteren wählen und sich auf das Abenteuer ihres Lebens begeben, um die Essenz des Mana selbst zu beschützen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Trials of Mana“ ist für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

