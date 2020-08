Xbox Series S: Offizielle Enthüllung der Low-Budget-Xbox im September?

Die Xbox Series S wartet weiter auf ihre Enthüllung.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass neben der Xbox Series X noch ein weiteres Modell der Konsole veröffentlicht wird.

Diese geisterte in den vergangenen Monaten unter den Bezeichnungen Xbox Series S beziehungsweise „Lockhart“ durch die Gerüchteküche. Nachdem in unbestätigten Berichten zuletzt von einer offiziellen Enthüllung in diesem Monat die Rede war, könnte sich nun abzeichnen, dass sich interessierte Nutzer noch etwas länger in Geduld üben müssen.

Ein günstiger Einstieg in die neue Konsolen-Generation

Via Twitter brachte der Venturebeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb eine aktualisierte Liste mit Terminen zu kommenden Präsentationen und Enthüllungen in Umlauf. Dieser lässt sich entnehmen, dass die Vorstellung der Xbox Series S mittlerweile für September 2020 angesetzt ist. Ähnliche Gerüchte erreichten uns bereits vor ein paar Tagen.

Zum Thema: Xbox Series S: 4 Teraflops, Verzicht auf ein Laufwerk und mehr – Unbestätigte Spezifikationen aufgetaucht

Microsoft selbst hält sich bezüglich der Xbox Series S weiterhin zurück und wollte die kleine Schwester der Xbox Series X bisher nicht bestätigen. Aktuellen Berichten zufolge richtet sich die Konsole an Spieler mit einem kleinen Budget und soll diesen einen kostengünstigen Einstieg in die neue Konsolen-Generation ermöglichen.

Mit ihrer schwächeren Hardware, bei der offenbar auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, zielt die Xbox Series S laut den unbestätigten Angaben auf eine Darstellung in 1080p oder 1440p ab. Sollte Microsoft die Konsole offiziell enthüllen oder der Präsentation einen Termin spendieren, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

