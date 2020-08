Cyberpunk 2077: CD Projekt RED plant kostenlose Zusatzinhalte

Bereits bei „The Witcher 3: Wild Hunt“ hatten die zuständigen Entwickler von CD Projekt RED eine Reihe kostenloser Downloadinhalte veröffentlicht, die weitere Quests, Kostüme und mehr umfassten. Diesen Angang scheint man auch mit dem kommenden Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zu verfolgen.

Einige Zusatzinhalte in Planung

Via Twitter wurden die Entwickler gefragt, ob man ein weiteres Mal auf kostenlose DLCs setzen wird, woraufhin man bestätigte, dass man auch diesmal den Spielern etwas Mehrwert bieten wird. Allerdings verriet man nicht im Detail, welche Inhalte man erwarten kann. Möglicherweise werden erneut einige zusätzliche Missionen sowie Outfits für V veröffentlicht.

Des Weiteren haben die Entwickler eine Einstellungsmöglichkeit der Untertitel bestätigt. Demnach wird man sowohl die Größe als auch die Farbe der Untertitel anpassen können, damit man stets erkennen kann, was geschrieben steht. Somit sollte man nichts verpassen, da man die Texte aufgrund der Darstellung nicht lesen kann.

Die Spieler werden in dem neuen Rollenspiel in die Rolle des Söldners V schlüpfen, der die Straßen von Night City unsicher macht und sich auf die Suche nach einem Mikrochip begibt, der die Quelle zur Unsterblichkeit sein soll. Dabei wird sich V auch mit verschiedenen Fraktionen auseinandersetzen müssen, die ebenfalls die Macht erlangen möchten.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077 – Grafische Weiterentwicklung der Charaktere auf Bildern festgehalten

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Zudem arbeiten die Entwickler an einer Umsetzung für Google Stadia, die ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll. Des Weiteren kann man „Cyberpunk 2077“ aufgrund der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X spielen, sobald die neuen Konsolen im Handel erschienen sind. Die Entwickler möchten im Laufe des kommenden Jahres auch ein kostenloses Upgrade veröffentlichen, mit dem man auf den Next-Gen-Konsolen einige technische Verbesserungen bieten wird.

Weitere Nachrichten zu „Cyberpunk 2077“ kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077