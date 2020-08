Marvel’s Avengers: Reichlich Speicherhunger – So viel Platz solltet ihr reservieren

In ein paar Tagen wird der Action-Titel "Marvel's Avengers" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Schon jetzt erreichte uns die Information, dass wir es bei "Marvel's Avengers" mit einem Spiel zu tun haben, für das ihr reichlich Speicherplatz reservieren solltet.

"Marvel's Avengers" erscheint Anfang September.

Am vergangenen Wochenende wurde interessierten Spielern auf allen Plattformen die Möglichkeit geboten, im Rahmen der offenen Beta einen ausführlichen Blick auf „Marvel’s Avengers“ zu werfen.

Ergänzend dazu wurde auf der Video-Plattform YouTube ein Unboxing zur Verfügung gestellt, mit der ein interessantes Detail enthüllt wurde. So lässt sich der Verpackung von „Marvel’s Avengers“ entnehmen, dass wir es hier mit einem speicherhungrigen Abenteuer zu tun haben, für das ihr 90 Gigabyte an freiem Speicherplatz auf eurer Festplatte reservieren müsst. Die Angabe gilt bisher zwar nur für die PS4-Version, auf den anderen Systemen dürfte sich das Ganze jedoch in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Langfristige Unterstützung versprochen

„Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 in Arbeit, die zu einem bisher nicht genannten Termin erscheinen.

Wie in den letzten Monaten immer wieder versprochen wurde, möchten die Entwickler von Crystal Dynamics „Marvel’s Avengers“ nach dem Launch langfristig mit neuen Inhalten unterstützen. Geplant sind unter anderem neue Helden, zusätzliche Missionen oder spielerische Neuerungen wie umfangreiche Raids.

Exklusiv auf den PlayStation-Plattformen wird ab Frühjahr 2021 beispielsweise Spider-Man mitmischen.

