Yakuza Like a Dragon: Release-Termin enthüllt und neuer Trailer

Der Publisher Sega wird "Yakuza: Like a Dragon" am 13. November 2020 für Xbox One, PC, PlayStation 4 und PC veröffentlichen. Auch wird es der Titel auf die Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X schaffen.

„Yakuza: Like a Dragon“ hat heute einen für PlayStation 4, Xbox One und PC gültigen Veröffentlichungstermin erhalten. Erscheinen wird der Titel demnach am 13. November 2020. Das gaben der Publisher Sega und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio soeben bekannt.

Erscheint auch für PS5 und Xbox Series X

Falls ihr gedanklich bereits in der nächsten Generation seid, dürfte euch die weitere Ankündigung beruhigen: „Yakuza: Like a Dragon“ wird im November am Veröffentlichungstag der neuen Konsole für die Xbox Series X zur Verfügung gestellt. Ebenfalls ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Launch auf der PS5 angedacht.

Darüber hinaus gab Sega einen neuen Trailer zu „Yakuza: Like a Dragon“ heraus. Er trägt den Titel „How Will You Rise?“ und zeigt den Protagonisten Ichiban Kasuga neben den Party-Mitgliedern Nanba, Saeko und Adachi. Zu sehen sind dabei einige der 20 einzigartigen Jobs (Klassen), die im Laufe des Spiels verfügbar sind.

Ichiban nimmt laut Hersteller eine besondere Rolle ein, die nur als eine Art Meta-Weltsicht beschrieben werden kann: Er stellt sich vor, der Protagonist in einem RPG zu sein, was zur Folge hat, dass seine Battles als rundenbasierte Kämpfe ausgetragen werden.

„Spieler, die sich schon immer mal eine Kochmütze aufziehen wollten und ihren Gegner mal so richtig mit einer Prise Pfeffer einen überziehen wollten, finden mit Yakuza: Like a Dragon definitiv das richtige Spiel – kein anderer Titel bietet diese abgedrehte Erfahrung“, so die Macher.

Letztendlich erwartet euch mit „Yakuza: Like a Dragon“ ein dynamisches RPG-Gameplay, das euch auf die Straßen Yokohamas in Japan führt. Ihr erlebt ein strategisches Gameplay, Party-Anpassungen und eine „riesige Auswahl an Skills“. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Video:

