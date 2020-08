King’s Bounty 2: Die Fantasy-Strategie verschiebt sich auf 2021 – Frischer Teaser steht bereit

"King’s Bounty 2" erscheint 2021.

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte Deep Silver die Rückkehr der Fantasy-Strategie an und bestätigte „King’s Bounty 2“ für die Konsolen und den PC.

Da es in den vergangenen Monaten recht still um das Projekt wurde, dürfte der eine oder andere sicherlich schon damit gerechnet haben, dass aus der geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr nichts mehr wird. Heute bestätigte Deep Silver die Verschiebung und gab bekannt, dass „King’s Bounty 2“ nun für einen Release im nächsten Jahr vorgesehen ist. Einen konkreten Termin nannte Deep Silver zwar nicht, veröffentlichte als kleine Entschädigung aber zumindest einen neuen Teaser-Trailer zur Fantasy-Strategie.

Viele neue Gameplay-Mechaniken versprochen

„King’s Bounty 2“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und räumt euch die Kontrolle über drei unterschiedliche Helden ein. In der Third-Person-Perspektive werden Quests abgeschlossen, die Wildnis erkundet und neue Leute kennengelernt. Kommt es zu einem der zahlreichen Kämpfe, dann wechselt „King´s Bounty 2“ in einen entsprechenden Taktik-Bildschirm.

Zum Thema: King’s Bounty 2: Die Fantasy-Strategie kehrt zurück – Release für die Konsolen und den PC

„King’s Bounty 2 baut auf den taktischen rundenbasierten Kämpfen des Vorgängers auf und bietet den Spielern eine immersive Rollenspielerfahrung, die jeder ihrer Entscheidungen Gewicht verleiht, ganz egal, ob es dabei um Kämpfe gegen untote Schrecken oder Beziehungen mit Dorfbewohnern geht. Die Spieler können eine lebendige Welt erkunden, in der sich Realität und Fantasy vermischen, an jeder Ecke spannende Geschichten und Charaktere warten und ständig moralische Entscheidungen getroffen werden müssen“, so die Entwickler weiter.

Anbei der neue Teaser-Trailer zu „King´s Bounty 2“.

