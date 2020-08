Nintendo Switch: Weitere Quelle bestätigt 4K-Modell – Launch soll 2021 erfolgen

Nintendo Switch: 4K-Modell in Arbeit?

Bereits im vergangenen Jahr erreichten uns Gerüchte, in denen von zwei neuen Versionen der Nintendo Switch die Rede war.

Die Gerüchte um die Handheld-only-Version in Form der Switch Lite haben sich bekanntermaßen bewahrheitet. Darüber hinaus wurde mehrfach von einer leistungsstärkeren Fassung der Switch berichtet. Nachdem in dieser Woche bereits Gerüchte über eine weitere Version der Switch aufkamen, scheinen sich die Hinweise auf das 4K-Modell aktuell zu verdichten.

Genaue Spezifikationen müssen offenbar noch festgelegt werden

Wie sich einem Bericht aus dem Hause Bloomberg entnehmen lässt, befindet sich in der Tat eine leistungsstärkere Version der Switch in Arbeit. Die genauen Spezifikationen müssen laut Bloomberg zwar noch festgelegt werden, allerdings ziele Nintendo mit der neuen Fassung des Konsolen-Handheld-Hybriden in der Tat auf eine Darstellung in 4K ab. Weiter heißt es, dass der Launch der „Switch Pro“ für 2021 angesetzt ist.

Zum Thema: Nintendo Switch: Launch 2021? Handelsquellen sprechen von einem neuen Modell

Um den Spielern das leistungsstärkere Modell der Switch schmackhaft zu machen und gleichzeitig Bestandskunden weiter an das Switch-Ökosystem zu binden, wird Nintendo laut Bloomberg im kommenden Jahr zahlreiche neue Titel für Switch veröffentlichen. Die Titel werden sowohl von Nintendo selbst als auch den Drittherstellern zur Verfügung gestellt und sollen Gelegenheitsspieler wie langjährige Gamer gleichermaßen ansprechen.

Der Fokus auf das kommende Jahr ist laut dem Magazin auch der Grund, warum es um Neuankündigungen von Nintendo zuletzt recht still wurde. Nintendo selbst wollte den Bericht von Bloomberg beziehungsweise die Gerüchte um die leistungsstärkere Version der Switch bisher nicht kommentieren.

Quelle: Bloomberg

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch