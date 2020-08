PS5 & Xbox Series X: Preis auf Vorbestellerseiten von Best Buy angedeutet

Während die offiziellen Ankündigungen noch ausstehen, legen sich immer mehr Händler darauf fest, dass die PS5 und Xbox Series X 499 US-Dollar kosten könnten. Inzwischen zog Best Buy mit.

Werden es rund 500 Euro?

Rund zweieinhalb Monate vor dem voraussichtlichen Launch der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X steht noch immer nicht fest, wie viel die Kunden in die neue Hardware investieren müssen. Auch in der Gamescom-Woche kam es bisher zu keiner einschlägigen Ankündigung, auch wenn Sony kürzlich damit begann, die Marketingaktion zur PS5 zu starten.

Jedoch könnten Händler etwas mehr wissen. So deutet ein in dieser Woche freigeschaltetes Finanzierungsangebot von Best Buy darauf hin, dass der voraussichtliche Einführungspreis der PS5 bei mindestens 499 US-Dollar liegen wird. Bei einem Verweis auf die 18-monatige Finanzierung der Hardware wird dieser Betrag genannt. Gleiches gilt für die Xbox Series X.

Vorverkauf bei eBay

Wie bei ähnlichen Einträgen dieser Art könnte es sich um einen Platzhalter handeln. Doch immer mehr Händler scheinen sich mit diesem Betrag anzufreunden. Auf eBay begann ein Verkäufer damit, Vorbestellungen für die PS5 anzunehmen – zum Preis von 499 Euro . Dieser Betrag wird dort für die Digital Edition fällig. Da für die PS5 bislang keine Release-Angaben gemacht wurden, sind derartige Angebote natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Zurück zu Best Buy: Zu beachten ist, dass die Finanzierungsangebote speziell auf die jeweilige Hardware zugeschnitten sind. Nintendos Switch (299 US-Dollar), Sonys PS4 (299 US-Dollar) und Microsofts Xbox One X (399 US-Dollar) kommen ausdrücklich nur für ein 12-monatiges zinsfreies Zahlungsprogramm des Händlers in Frage, da sie alle auf oder unter die Kaufgrenze von 400 US-Dollar fallen. Der Händler scheint sich recht sicher zu sein, dass diese Hürde beim Verkauf der neuen Hardware fallen wird.

Zu beachten ist, dass Sony zwei Modelle der PS5 anbietet: Einmal die Standard-Konsole mit Disk-Laufwerk und die gleichzeitig angekündigte Digital Edition, deren Besitzer ihre Spiele über den PlayStation Store beziehen. Erwartet wird ein Preisunterschied von mindestens 50 US-Dollar bzw. Euro, sodass die PS5-Version mit Laufwerk unter Umständen mehr als die angenommenen 499 US-Dollar bzw. Euro kosten könnte. Offen ist nach wie vor, ab wann die Interessenten die PS5 vorbestellen können.

Zum Thema

PS5 mit 2 TB Speicherplatz?

In dieser Woche seid ihr vielleicht über einen Bericht gestolpert, in dem von einer PS5 mit 2 TB Speicherplatz die Rede war. Ein entsprechender Eintrag wurde beim Versandhändler OTTO entdeckt, der gar einen Preis von knapp 1.000 Euro nannte. Auch das Zubehör wie die kürzlich angekündigte PS5-Fernbedienung wurden mit diesem Preis gelistet.

Sämtliche Produkteinträge wurden mittlerweile vom Netz genommen. Mit der Realität haben die genannten Informationen offenbar nicht viel zu tun.

