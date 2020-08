Cobra Kai – The Karate Kid Saga Continues: Beat ‚em Up auf Basis der Serie angekündigt – Termin und Trailer

Das Beat 'em Up "Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues" wurde für die Konsolen angekündigt. Ein erster Trailer und einige Informationen stimmen bereits auf das in wenigen Monaten erscheinende Abenteuer ein.

In den 80er Jahren konnten Daniel LaRusso und Mr. Miyagi mit ihren Abenteuern in den „Karate Kid“-Filmen eine ganze Generation begeistern. Der junge Daniel musste sich mit Schlägern auseinandersetzen, die dem Cobra Kai-Dojo angehörten und ihm das Leben schwer machten. Mit der Hilfe von Mr. Miyagi lernte er Karate und stellte sich im lokalen Karateturnier seinen Rivalen, um ihren Respekt zu verdienen.

Mit dem Kranichstil zum Erfolg

Nun haben die Verantwortlichen von GameMill Entertainment das 2D-Beat ‚em Up „Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues“ angekündigt. Es soll bereits am 27. Oktober 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht werden.

In „Cobra Kau: The Karate Kid Saga Continues“ wählt man eine Seite, meistert die Manöver und stellt sich dem eigenen Schicksal. Es sind acht spielbare Charaktere mit tiefgreifenden Movesets, Combos und Fortschrittssystemen verfügbar. Zudem kann man in Echtzeit die Charaktere wechseln, ultimative Angriffe ausführen und viel mehr erleben.

34 Jahre nach den Geschehnissen des All Valley Karateturniers wird die Rivalität von Daniel LaRusso und Johnny Lawrence fortgesetzt. Eine zweiteilige Geschichte erlaubt es die Handlung aus der Sicht von Daniel und den Schülern der Miyagi-Do Karate sowie von Johnny und seinen Cobra Kai-Schülern zu erleben. In 28 Missionen wird man die Straßen von Los Angeles erleben, wobei auch die Stimmen der Originalschauspieler William Zabka und Ralph Macchio zu hören sein werden.

Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen Eindruck von „Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues“:

