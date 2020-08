Fall Guys: Schwingt sich in Rekordzeit zum erfolgreichsten PlayStation Plus-Titel auf

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

In monatlichen Abständen dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus auf zwei PlayStation 4-Titel freuen, die ohne weitere Kosten heruntergeladen werden können.

Zu den „Gratis-Titeln“ des langsam ausklingenden Monats August 2020 gehört der Party-Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“, der sich sowohl auf der PS4 als auch auf dem PC beziehungsweise Steam schnell zu einem der beliebtesten Multiplayer-Titel der näheren Vergangenheit entwickelte. Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, schwang sich „Fall Guys: Ultimate Knockout“ auch im Bereich von PlayStation Plus zu einem beeindruckenden Erfolg auf.

Wie sich einem aktuellen Tweet des Konzerns entnehmen lässt, haben wir es bei „Fall Guys: Ultimate Knockout“ schon jetzt mit dem am häufigsten heruntergeladenen PlayStation Plus-Titel aller Zeiten zu tun. Vor allem die Tatsache, dass sich das Party-Spektakel diesen Titel in nicht einmal einem Monat sicherte, dürften wohl selbst Optimisten nicht erwartet haben.

Zum Thema: Fall Guys: Neues Update mit Anpassungen und Fehlerbehebungen in dieser Woche

Genaue Zahlen nannte Sony Interactive Entertainment nicht. Auf Steam verkaufte sich „Fall Guys: Ultimate Knockout“ bereits über zwei Millionen Mal. Um die Community bei Laune zu halten und weitere Spieler für den Titel zu begeistern, wird „Fall Guys: Ultimate Knockout“ in Kürze mit der zweiten Season bedacht.

Diese wird im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2020 am morgigen Donnerstag Abend vorgestellt.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

— PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020