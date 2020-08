Just Dance 2021: Auch für PS5 – Nachfolger mit Trailer und ersten Details angekündigt

Mit "Just Dance 2021" kündigte Ubisoft heute den neuesten Ableger der erfolgreichen Tanz-Titel-Reihe an. Neben den aktuellen Systemen werden zum Launch zudem die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 mit einer Umsetzung bedacht.

"Just Dance 2021" erscheint für die neue Konsolen-Generation.

Im Vorfeld der diesjährigen Gamescom kündigte Ubisoft mit „Just Dance 2021“ den nächsten Ableger der erfolgreichen Tanz-Titel-Serie für die Konsolen und den PC an.

Freuen dürfen sich Fans der Serie auf über 40 neue Songs – darunter „all the good girls go to hell“ von Billie Eilish und „Don’t Start Now“ von Dua Lipa. Ebenfalls neu ist der sogenannte Quickplay-Modus, der euch einen schnellen Einstieg in das Spielgeschehen ermöglicht. Für diejenigen unter euch, die direkt loslegen wollen, gibt es eine Playlist mit zufälligen Songs direkt auf der Startseite.

Beim Quickplay-Modus bleibt es allerdings nicht. Stattdessen warten zudem der Sweat-Modus, in dem es darum geht, Kalorien zu verbrennen, oder der Kids-Modus auf euch, der sich vor allem an ein jüngeres Publikum richtet. Darüber hinaus ist ein weiteres Mal eine kooperative Mehrspieler-Komponente an Bord.

„Just Dance 2021“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, Switch und Stadia veröffentlicht. Zum Launch der beiden Next-Generation-Konsolen werden zudem die PlayStation 5 und die Xbox Series X versorgt.

Anbei der erste Trailer zu „Just Dance 2021“ und eine Übersicht zu den bisher bestätigten Songs.

Die bestätigten Songs in der Übersicht

“Señorita” von Shawn Mendes & Camila Cabello

“Dance Monkey” von Tones And I

“Que Tire Pa Lante” von Daddy Yankee

“Don’t Start Now” von Dua Lipa

“Temperature” von Sean Paul

“Feel Special” von Twice

“Juice” von Lizzo

“all the good girls go to hell” von Billie Eilish

“In The Navy” von The Sunlight Shakers

“Zenit” von ONUKA

“Heat Seeker” von Dreamers

