PS Plus: PS4-Shooter Predator Hunting Grounds am Wochenende kostenlos spielbar

"Predator Hunting Grounds" können ihr am Wochenende "gratis" spielen.

„Predator Hunting Grounds“ verweilt schon seit April 2020 auf dem Markt. Falls ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, den Titel, der im PlayStation Store mit 39,99 Euro zu Buche schlägt, zu erwerben, dann könnt ihr euch am Wochenende mehr oder weniger kostenlos von den Qualitäten überzeugen. Als Voraussetzung gilt: Ihr seid im Besitz einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Am Freitag geht es los

Die PS4-Testphase startet laut der heutigen Ankündigung am 28. August 2020 um 16 Uhr unserer Zeit und läuft bis zum 30. August 2020 ebenfalls um 16 Uhr. Das Spiel könnt ihr in diesem Zeitraum gratis aus dem PlayStation Store laden und spielen.

Wie immer gilt: Sämtlicher Fortschritt, den ihr am bevorstehenden Testwochenende erarbeitet, bleibt euch erhalten. Ihr könnt ihn weiternutzen, sofern ihr euch dazu entschließt, die Vollversion von „Predator Hunting Grounds“ zu erwerben.

Predator Hunting Grounds in der Übersicht

Veröffentlicht am 24. April 2020

Metascore: 56

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Predator Hunting Grounds“ ist ein asymmetrischer Mehrspieler-Shooter, in dem sich Mensch und Predator einem Gefecht um Leben und Tod stellen. Als Teil eines Feuerteams schließt ihr Missionen ab, bevor euch der Predator findet. Auch könnt ihr selbst zum Predator werden und auf die Jagd gehen.

Das ist PlayStation Plus

PlayStation Plus schlägt jährlich mit rund 60 Euro zu Buche und bietet euch verschiedene Vorteile. Dazu zählen die monatlich wechselnden „Gratis-Games“ der Instant Games Collection, besondere Rabatte im PlayStation Store, der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen und hin und wieder Aktionen wie das Testwochenende von „Predator Hunting Grounds“.

Zum Thema

Zu den größten Vorteilen der Mitgliedschaft zählen natürlich die anfangs erwähnten PS Plus-Spiele. Welche Games im September freigeschaltet werden, erfahrt ihr voraussichtlich am heutigen Mittwoch gegen 17:30 Uhr. Herunterladen könnt ihr sie dann voraussichtlich ab dem 1. September 2020 gegen Mittag.

In der Regel werden die PS Plus-Games am ersten Dienstag des neuen Monats veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. In den vergangenen Monaten machte Sony allerdings deutlich, dass diese jahrelange Regel hin und wieder außer Kraft gesetzt werden kann. Mehr zu PS Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

