GTA Online: Neue Open-Wheel-Rennen und Boni in dieser Woche

Am Abend kündigten die Entwickler von Rockstar Games frische Inhalte an, die mit sofortiger Wirkung in der Welt von "GTA Online" auf euch warten. Freuen dürft ihr euch unter anderem über neun zusätzliche Open-Wheel-Rennen.

"GTA Online" bekommt in dieser Woche neue Inhalte spendiert.

Nach wie vor wird „GTA Online“ mit frischen Inhalten und Boni bedacht. Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, steht ab sofort frischer Content für euch bereit.

Freuen dürft ihr euch beispielsweise über den Open-Wheel-Rennwagen „Progen PR4“ im gesponsorten Design von Estancia Tobacco, der als Hauptpreis an Glücksrad auf euch wartet. Ebenfalls geboten werden die dreifache Anzahl an GTA-Dollar und RP in allen von Rockstar erstellten Open-Wheel-Rennen – darunter die neuesten neun Strecken aus dem „Los Santos Summer Special“. Doppelte GTA-Dollar und RP hingegen können in VIP-/Motorradclub-Aufträgen und -Herausforderungen abgestaubt werden.

Wer sich aktiv an der Gestaltung von „GTA Online“ beteiligen möchte, kann mit seiner Teilnahme an Missionen Einfluss auf die Auswahl der Boni der kommenden Woche nehmen. „Werden VIP-Aufträge & -Herausforderungen am häufigsten in dieser Woche gespielt, gibt es doppelte GTA$ & RP auf Spezialfrachtverkaufsmissionen nächste Woche. Sind MC-Aufträge und -Herausforderungen beliebter, gibt es stattdessen doppelte Belohnungen in Biker-Verkaufsmissionen“, so Rockstar Games dazu.

Kostenlos wird in dieser Woche das Vapers-Den-T-Shirt angeboten. Hinzukommen die folgenden Rabatte.

GTA Online: Die Rabatte der Woche in der Übersicht

40 Prozent Rabatt auf ausgewählte MC-Clubhäuser und Biker-Unternehmen.

40 Prozent Rabatt auf Executive-Büros und 30 Prozent auf ausgewählte zugehörige Anpassungen.

Fahrzeugrabatte: 35 Prozent auf den Ocelot R88 und 40 Prozent auf den Declasse Drift Tampa, den Declasse Hotring Saber und den Declasse Drift Yosemite.

Twitch Prime-Nutzer erhalten für das Spielen von „GTA Online“ in dieser Woche 200.000 GTA-Dollar sowie 70 Prozent Rabatt auf die Mammoth Avenger und 75 Prozent Rabatt auf die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt der Avenger.

