Little Nightmares 2: Release-Termin und Trailer zum Abenteuer von Mono und Six

"Little Nightmares 2" erscheint im Februar 2021.

Bandai Namco und die Tarsier Studios haben im Zuge der ONL-Show einen Trailer zu „Little Nightmares 2“ veröffentlicht. Zudem gaben die beiden Unternehmen bekannt, wann die Veröffentlichung des Sequels erfolgen wird. Ab dem 11. Februar 2021 könnt ihr den Titel auf PC, PS4, Xbox One und Switch spielen.

Mono und Six gehen auf nächtliche Abenteuer

„Little Nightmares 2“ versetzt euch einmal mehr in ein charmantes Horrorspiel, in dem ihr euch in der Rolle von Mono einer völlig neuen Gruppe schräger Feinde entgegenstellt. Zugleich sollt ihr lernen, so mutig wie ein Kind zu sein.

Zusammen mit Six, einem kleinen Mädchen im gelben Regenmantel, ist Mono damit beschäftigt, die Geheimnisse der düsteren Welt aufzudecken. Zugleich stehen die beiden vor der Aufgabe, den fiesen Bewohnern dieser Welt zu entfliehen. Denn diese wollen die Kids gefangennehmen.

„Während sich die Beziehung zwischen Mono und Six entwickelt, muss das Duo zusammenarbeiten und mit einer Kombination aus Tarnung und der Hilfe verschiedenster Gegenstände herausfordernde Rätsel lösen und furchterregende Gegner besiegen“, heißt es von offizieller Seite.

Das vollständige Spiel könnt ihr wie anfangs erwähnt im kommenden Jahr in Augenschein nehmen. Schon heute steht ein Trailer bereit, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Mehr zu „Little Nightmares 2“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

