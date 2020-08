Quantum Error: Story-Trailer zum PS5-Shooter enthüllt

Die zuständigen Entwickler von Teamkill Media haben die Pre-Show der Opening Night Live genutzt, um einen neuen Trailer zu dem Sci-fi-Shooter „Quantum Error“ zu enthüllen. Mit diesem gewährt man bereits einen Einblick in die Geschichte, die die Spieler auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 begeistern soll.

Das unerwartete Dunkel wartet auf euch

In „Quantum Error“ wird die Forschungseinrichtung Monad Quantum von einer unbekannten Entität angegriffen. Sie liegt 30 Meilen vor der Küste Kaliforniens und geht in Flammen auf. Dadurch wird der vollständige Lockdown ausgelöst und ein Notruf zum Garboa Fire Department in San Francisco ausgesendet.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Captain Jacob Thomas und werden gemeinsam mit ihrem Partner Shane Costa sowie einer Crew zur Forschungseinrichtung geschickt. Man soll so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Komplex retten. Was jedoch als Rettungsmission beginnt, wird schnell von der Dunkelheit verschlungen. Schließlich warten einige düstere Geheimnisse in den Tiefen von Monad Quantum.

Mehr zum Thema: Quantum Error – Gameplay-Enthüllung des PS5-Horrors hat einen Termin

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neue Trailer zu „Quantum Error“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Quantum Error