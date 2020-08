Star Wars Squadrons: Gameplay-Video ermöglicht einen ausführlichen Blick auf den Singleplayer

"Star Wars Squadrons" erscheint Anfang Oktober.

In ein paar Wochen erscheint mit „Star Wars Squadrons“ aus dem Hause EA Motive der nächste Titel auf Basis der legendären Sternen-Saga.

Nachdem bisher nur die Rede davon war, dass wir es bei „Star Wars Squadrons“ mit einem Multiplayer-Titel zu tun haben, der packende Mehrspieler-Gefechte in der Welt von „Star Wars“ ermöglicht, wurde heute ein weiteres Feature bestätigt. Die Rede ist von einer klassischen Singleplayer-Kampagne, in der ihr euer Talent im Cockpit unter Beweis stellt und eure Gegner in ausgewählten Schlachten in die Schranken weist.

Der Release erfolgt im Oktober

Die Singleplayer-Kampage von „Star Wars Squadrons“ verspricht laut offiziellen Angaben eine eigenständige Geschichte im „Star Wars“-Universum, die nach der Zerstörung des zweiten Todessterns angesiedelt ist. Ihr verfolgt abwechselnd als zwei anpassbare Piloten Missionen der beiden gegnerischen Seiten, um entweder die Neue Republik zu schützen oder die Ordnung im Galaktischen Imperium wiederherzustellen Das folgende Gameplay-Video ermöglicht euch einen mehrminütigen Blick auf die heute enthüllte Kampagne.

„Star Wars Squadrons“ wird am 2. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und laut Entwicklerangaben komplett auf Mikrotransaktionen verzichten. Stattdessen lassen sich alle Inhalte im Spiel an sich verdienen.

Darüber hinaus erhalten Puristen die Möglichkeit, sämtliche Skins und optischen Extras zu deaktivieren. Auf der PS4 und dem PC unterstützt „Star Wars Squadrons“ übrigens auch die gängigen VR-Headsets.

