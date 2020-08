The Dark Pictures – Little Hope: Ausführliche Gameplay-Demo zum Horror-Abenteuer

Anlässlich der diesjährigen Gamescom zeigt sich das Horror-Abenteuer "The Dark Pictures: Little Hope" in einer ausführlichen Gameplay-Demo. Geboten werden mehr als 25 Minuten frischer Spielszenen.

"The Dark Pictures: Little Hope" erscheint pünktlich zu Halloween.

Im Juni dieses Jahres räumten die Entwickler von Supermassive Games ein, dass auch „The Dark Pictures: Little Hope“ zu den Titeln gehört, die aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Verzögerungen verschoben werden mussten.

Nun soll das Abenteuer pünktlich zu Halloween erhältlich sein. Anlässlich der diesjährigen Gamescom wurde eine ausführliche Gameplay-Demo zu „The Dark Pictures: Little Hope“ veröffentlicht. Das entsprechende Video wurde unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden und liefert euch mehr als 25 Minuten frischer Spielszenen aus dem neuesten Werk der „Until Dawn“- und „Man of Medan“-Macher.

Ein mysteriöser Nebel sorgt für Chaos

In „The Dark Pictures: Little Hope“ verschlägt es euch in die namensgebende Stadt Little Hope. Eine Gruppe aus vier Studenten sowie ihrem Lehrer findet sich in Little Hope wieder und stößt dort auf einen mysteriösen Nebel, der eine Flucht aus der kleinen Stadt verhindert.

Zum Thema: The Dark Pictures – Little Hope: Frische Details und Eindrücke im neuen Video

Zusammen sucht die Gruppe verzweifelt nach einer Möglichkeit zu entkommen, doch die okkulte Vergangenheit der Stadt lauert hinter jeder Ecke. Um zu entkommen, müssen sie das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, von denen sie gejagt werden, bevor diese ihre Seelen in die Hölle schleifen.

„The Dark Pictures: Little Hope“ wird am 30. Oktober 2020 und somit pünktlich zu Halloween für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

