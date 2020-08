War Mongrels: Düstere Echtzeit-Strategie mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Mit "War Mongrels" kündigten die Entwickler von Destructive Creations auf der diesjährigen Gamescom einen düsteren Strategie-Titel an. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst und präsentieren euch den ersten Trailer.

"War Mongrels" erscheint auch für die Konsolen der neuen Generation.

Unter dem Namen „War Mongrels“ kündigte das Entwicklerstudio Destructive Creations auf der diesjährigen Gamescom einen neuen Echtzeit-Strategie-Titel an.

„War Mongrels“ befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Arbeit und verfrachtet euch in die Wirren des Zweiten Weltkriegs – genauer gesagt an die Ostfront. Die Geschichte dreht sich um zwei junge Männer, die sich dem Befehl der deutschen Kriegsmaschinerie direkt widersetzen und desertieren. Anschließend finden sie als Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg ihre Bestimmung.

Eine Geschichte auf Basis realer Erfahrungen

Basierend auf realen Erfahrungsberichten von Zeitzeugen soll euch der Strategie-Titel eine Geschichte von Soldaten erzählen, die der Nazi-Propaganda zum Opfer fielen oder sogar von Anfang an gegen den Krieg waren und sich das Ziel setzten, dem Dritten Reich die Stirn zu bieten. In „War Mongrels“ schleicht ihr euch durch tödliche Schlachtfelder inklusive Dörfer, Städte, Minenfelder, Gräber, Konzentrationslager und mehr. Es gilt, eine Gruppe an Charakteren zu leiten, deren Hintergrundgeschichten ihnen spezielle Fähigkeiten verleihen.

„Die Umgebung kann für heimliche Attentate ausgenutzt werden. Charaktere können sich an Wachen vorbeischleichen, indem sie im Gebüsch verschwinden und sich außer Sichtweite verstecken, oder sich durch einen Frontalangriff im Kugelhagel verteidigen. Gefallene Gegner und Gebiete außerhalb des Gefechts müssen nach Ausrüstung, Waffen und Vorräte durchsucht werden“, so die Entwickler weiter.

Zum Thema: Warhammer Age of Sigmar – Storm Ground: Erster Trailer enthüllt Strategiespiel für PS5, XSX und PC

Jedes Level bietet laut den Machern von Destructive Creations zahlreiche strategische Möglichkeiten. Somit können die Missionen auf unterschiedliche Art und Weise gemeistert werden. Hinzukommt ein kooperativer Mehrspieler-Modus, in dem euch ein Freund hilfreich zur Seite stehen kann.

„War Mongrels“ wird 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

