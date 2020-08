Assassin’s Creed Valhalla: Neues Gameplay zeigt Kämpfe gegen mystische Bestien

In wenigen Monaten werden Ubisoft und Ubisoft Montreal das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ auf den Markt bringen. Bereits heute haben die Kollegen von Gamesradar in ihrer Future Games Show neues Material zu Eivors Abenteuer enthüllt.

Ein Kampf gegen das Übernatürliche

Wie schon in den letzten Ablegern der Reihe werden die Spieler mit „Assassin’s Creed Valhalla“ eine Mischung aus historischer und mythologischer Geschichte erhalten, auch wenn die Haupthandlung vor allem auf reale Geschehnisse begründet wird. In dem neuen Gameplay kann man bereits einige fantastische Bestien betrachten, die sich Eivor in den Weg stellen werden.

Unter anderem kann man den gigantischen Hund Black Shuck sehen, der eine Wiedergeburt des Teufels darstellen soll. Die Töchter von Lerion sind wiederum Hexen, die von William Shakespeares König Lear inspiriert wurden. Außerdem wurde eine umfangreiche Nebenquest namens „The Lost Drengir of Ragnar Lothbrok“ gezeigt, in der man die Gefolgsleute des berühmten Wikingers jagen soll.

Mehr zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla – Eivors Schicksal im Charakter-Trailer

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 17. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Die Spieler werden in diesem Wikingerabenteuer im 10 Jahrhundert n. Chr. nach England reisen, um eine neue Heimat für den eigenen Clan zu finden. Dabei wird sich Eivor zahlreichen Gegnern stellen müssen, wobei auch Bündnisse und Freundschaften aufgebaut werden können. Zudem werden die Spieler jederzeit zwischen einer männlichen sowie einer weiblichen Version von Eivor wechseln können, um stets das Geschlecht zu nutzen, das einem am meisten zusagt.

Weitere Nachrichten zu „Assassin’s Creed Valhalla“ kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist das neue Gameplay zu „Assassin’s Creed Valhalla“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla