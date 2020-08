Iron Harvest: Gamescom-Trailer stellt die Fraktion „Polonia“ vor

Anlässlich der Gamescom zeigt sich der Strategie-Titel "Iron Harvest" in einem frisch veröffentlichten Trailer. Mit "Polonia" wird uns eine der Fraktionen vorgestellt, die in "Iron Harvest" um die Vorherrschaft kämpfen.

"Iron Harvest": Die Konsolen-Version erscheint 2021.

Intern bereitet sich das Bremer Entwicklerstudio King Art Games aktuell auf den nahenden Release des Strategie-Titels „Iron Harvest“ vor.

„Iron Harvest“ wird Anfang der kommenden Woche für den PC veröffentlicht und zeigt sich anlässlich der diesjährigen Gamescom in einem frisch veröffentlichten Trailer. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt mit „Polonia“ eine der Fraktionen, die in der düsteren Welt von „Iron Harvest“ um die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent kämpfen.

Die Konsolen werden erst 2021 versorgt

Die PC-Version des Strategie-Titels wird bereits am kommenden Dienstag, den 1. September 2020 veröffentlicht. Die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 werden im Laufe des kommenden Jahres mit „Iron Harvest“ versorgt. Einen konkreten Termin nannten die Macher von King Art Games bisher nicht. Der Strategie-Titel erzählt laut offiziellen Angaben eine spannende Geschichte über drei große Fraktionen, die sich in einem vernichtenden Krieg gegenüberstehen.

„In der Dämmerung des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ende des Großen Krieges, ist die Welt gefüllt mit Geheimnissen und Mysterien, voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Tradition trifft auf Wissenschaft und technologischen Fortschritt, während sich Europa noch immer von den brutalen Schlachten eines Weltkriegs erholt“, heißt es zur Geschichte von „Iron Harvest“ weiter.

