Mass Effect Trilogy: Enthüllung und Release der Remaster-Sammlung im Oktober?

In den letzten Monaten hielten sich recht hartnäckig Gerüchte zu einer "Mass Effect Trilogy", die überarbeitete Versionen der originalen Trilogie umfassen soll. Aktuellen Gerüchten zufolge wird der Release der Remaster-Sammlung im Oktober dieses Jahres.

"Mass Effect Trilogy": Release im Oktober?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Electronic Arts die Veröffentlichung der sogenannten „Mass Effect Trilogy“ vorbereitet.

Wie es der Name bereits andeutet, sollen wir es hier mit einer Spielesammlung zu tun haben, die technisch überarbeitete Versionen der ersten drei „Mass Effect“-Abenteuer umfasst. Nachdem vor ein paar Wochen die Rede davon war, dass wir es bei der „Mass Effect Trilogy“ mit dem größten EA-Titel für das diesjährige Weihnachtsgeschäft zu tun haben, gießt ein alter Bekannter in diesen Tagen neues Öl ins Feuer.

Offizielle Enthüllung bereits in ein paar Wochen?

Die Rede ist vom GamesBeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb, der sich in der näheren Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, soll Electronic Arts die „Mass Effect Trilogy“ im Oktober ankündigen und kurze Zeit später auch veröffentlichen – so zumindest der aktuelle Stand der Dinge. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verzögerungen könnten sich die Pläne kurzfristig nämlich noch einmal ändern.

Zum Thema: Mass Effect Trilogy: Remaster laut Gerüchten mit Gameplay-Optimierungen, neuen Inhalten und mehr

„Bis zu diesem Zeitpunkt in der letzten Woche war der Plan, es Anfang Oktober anzukündigen und später im Oktober zu veröffentlichen. Das sind also gute Nachrichten“, so Grubb. „Die möglicherweise schlechte Nachricht: Es ist das Jahr 2020. Vielleicht könnte es sich verschieben. Es klingt danach, als wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Sicher ist noch nichts. Ich weiß, dass es real ist. Ich habe mehr als genug Beweise gesehen, um zu wissen, dass es real ist. Aber es ist 2020 und sie haben es bisher noch nicht angekündigt.“

Electronic Arts und die für die „Mass Effect“-Franchise verantwortlichen Entwickler von BioWare wollten die Gerüchte um die „Mass Effect Trilogy“ bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mass Effect Trilogy