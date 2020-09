Gamescom: Die digitale Messe war ein voller Erfolg – erste Details zum kommenden Jahr

Im kommenden Jahr werdet ihr die Gamescom wieder vor Ort erleben dürfen.

Die Veranstalter der Gamescom gaben bekannt, dass die in diesem Jahr digitale Messe ein riesiger Erfolg war und dank der leichten Zugänglichkeit so viele Besucher wie nie zuvor anlockte. Der Messechef Gerald Böse teilte hierzu Folgendes mit: „Mit der gamescom 2020 haben wir ein vollwertiges, globales Event geschaffen, das die Games-Branche zusammengebracht hat. Wir haben versprochen, dass in den vier Tagen niemand an uns vorbeikommt – und wir haben geliefert.“

Insgesamt waren 180 verschiedene Nationen vertreten, wovon rund 30 Prozent der Zuschauer aus Deutschland kamen. Neben Deutschland waren folgende Länder am stärksten vertreten:

Frankreich

Österreich

Niederlande

Polen

England

Türkei

USA

Brasilien

Indien

Der Höhepunkt war die Opening Night Live – die diesjährige Eröffnungsshow der Gamescom. Hier schalteten über zwei Millionen Zuschauer ein. Durch unzählige Kooperationen wurde der Stream der ganzen Welt zugänglich gemacht und konnte mit Untertiteln in verschiedensten Sprachen übertragen werden. Und das, obwohl der Livestream auf Youtube und Twitch technische Probleme mit sich brachte.

Insgesamt verfolgten mehr als zehn Millionen Menschen die Gamescom 2020. Dadurch avancierte die Veranstaltung zu einem der drei digitalen Events mit den meisten Zuschauern auf der ganzen Welt. Trotz des großen Erfolgs betonten die Veranstalter, dass sie sich das Feedback der Leute zu Herzen nehmen, die das beliebte Event lieber vor Ort erleben möchten. Die Gamescom definiere sich nämlich durch Party-Stimmung, zusammenspielen und dem Teilen von Emotionen.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen müssen wir sagen, dass die großen Highlights in diesem Jahr ausgeblieben sind. Neben angesagten Titeln wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder „Fall Guys“ kamen unter anderem Star Wars-Fans dank der Spiele „Star Wars: Squadrons“ und „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ auf ihre Kosten. Mit dem gestrigen Tag wurde zudem die Liste der Gamescom-Awards enthüllt, die wir für euch im Anschluss verlinkt haben.

Zum Thema

Die nächste Gamescom wird eine Hybrid-Veranstaltung

Weil die diesjährige Messe von den Veranstaltern als „wegweisend“ betitelt wurde, haben sie die Entscheidung getroffen , die nächste Gamescom sowohl vor Ort als auch digital zu veranstalten. Diese wird vom 25. August bis zum 29. August 2021 wie gewohnt in der Koelnmesse stattfinden. Wer es im kommenden Jahr nicht nach Köln schaffen wird, erhält also wie die in diesem Jahr die Möglichkeit, zumindest in digitaler Form an der Veranstaltung teilzunehmen.

Wie hat euch die digitale Spielemesse gefallen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gamescom