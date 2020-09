Gods & Monsters: Heißt jetzt Immortals Fenyx Rising – Update

Der neue Name von "Gods & Monsters" könnte feststehen. Beim Taiwan Digital Game Rating Committee wurde ein Ubisoft-Spiel mit der Bezeichnung "Immortals: Fenyx Rising" entdeckt.

Einen neuen Termin gibt es für "Gods & Monsters" bzw. "Immortals Fenyx Rising" bislang nicht.

Update: Ubisoft hat den neuen Namen inzwischen bestätigt. Vorgestellt wird der Titel in der kommenden Woche im Zuge der Ubisoft Forward-Show.

Meldung vom 31. August 2020: Im Juni 2019 erfolgte die Ankündigung eines neuen Ubisoft-Spiels namens „Gods and Monsters“. Seitdem war nicht mehr viel von diesem Projekt zu hören. Im Oktober 2019 gab der Publisher bekannt, dass der Titel verschoben wurde. Vorangegangenen Planungen zufolge sollte „Gods & Monsters“ am 25. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC und Stadia auf den Markt gebracht werden.

Kompletter Neustart

Vor einigen Monaten räumte Ubisoft Berichten zufolge ein, dass sich im Zuge eines Neustarts der Entwicklung alles geändert hat, angefangen bei der künstlerischen Gestaltung über die Features und den Ton bis hin zum Namen des Spiels selbst. Mittlerweile könnte der neue Name in Stein gemeißelt sein.

Im Internet tauchten Hinweise auf ein Ubisoft-Spiel mit der Bezeichnung „Immortals: Fenyx Rising“ auf. Es wurde beim Taiwan Digital Game Rating Committee für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch bewertet. Das sind die Plattformen, für die „Gods and Monsters“ ursprünglich angedacht waren. Und der neue Name verfügt über einen Hauch griechischer Mythologie, auf die sich das Spiel vermutlich noch immer konzentrieren wird.

Den wohl entscheidenden Hinweis liefert „Fenyx“. Es ist der Name des Protagonisten, der in „Gods & Monsters“ zum Einsatz kommen sollte. Er verfolgt das Ziel, die Macht der griechischen Götter wiederherzustellen, nachdem sie von Typhon, dem tödlichsten Wesen der griechischen Mythologie, gestohlen wurde.

Einträge für die PS5 und Xbox Series X wurden nicht entdeckt, was angesichts der Tatsache, dass Ubisoft alle neuen Titel als Cross-Gen-Spiele veröffentlichen möchte, zumindest Fragen aufwirft.

Zum Thema

Doch wann könnte „Gods & Monsters“ unter dem neuen Namen „Immortals: Fenyx Rising“ angekündigt werden? Vermutlich schon in Kürze: Ubisoft hat für September eine weitere Ubisoft-Forward-Veranstaltung geplant. Eine Enthüllung im Rahmen dieser Show wäre keine allzu unsichere Wette.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gods & Monsters