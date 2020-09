Katamari Damacy Reroll: Umsetzungen für die PS4 und die Xbox One bestätigt

Nachdem uns bereits Ende 2018 entsprechende Hinweise erreichten, wurde der schräge Geschicklichkeitstitel "Katamari Damacy Reroll" nun auch auf offiziell für die Xbox One und die PlayStation 4 bestätigt. Zumindest in Japan erfolgt der Release noch in diesem Jahr.

"Katamari Damacy Reroll" erscheint für die PS4.

Auch wenn „Katamari Damacy Reroll“ seinerzeit nur für den PC und Nintendos Switch angekündigt wurde, machten schnell Gerüchte über Umsetzungen für die Xbox One und die PlayStation 4 die Runde.

Ihren Ursprung fanden diese im Quellcode der Switch-Fassung, in der Controller-Belegungen für die Xbox One und die PlayStation 4 zu finden waren. Nach über eineinhalb Jahren machte Bandai Namco Entertainment nun endlich Nägel mit Köpfen und kündigte „Katamari Damacy Reroll“ offiziell für die PlayStation 4 und die Xbox One an. In Japan erfolgt der Release der PS4-Version am 19. November 2020. Eine Bestätigung für den Westen steht noch aus.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

„Katamari Damacy Reroll“ bleibt den spielerischen Wurzeln der typisch japanischen Serie treu und versetzt euch in die Rolle des unaufhaltsamen Schiebeprinz. Nachdem der King of All Cosmos versehentlich sämtliche Sterne am Himmel zerstörte, liegt es nun am Spieler, dem Kosmos das Funkeln zurückzubringen und die Sterne wiederherzustellen.

In der „Katamari“-Serie steuert ihr den Protagonisten beziehungsweise dessen Kugel und sammelt allerlei Gegenstände auf, mit denen eure Kugel kontinuierlich anwächst. Begleitet wird das Spielgeschehen von einer sympathischen Comic-Grafik und einem unterhaltsamen Soundtrack.

