Modern Warfare & Warzone: Playlist-Update in Kürze – Patch-Notes-Vorschau

"Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" werden in dieser Woche wieder mit einem neuen Playlist-Update erweitert. Was euch damit erwartet, verdeutlicht ein neuer Blog-Post von Infinity Ward.

Infinity Ward veröffentlicht für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ in Kürze das nächste Playlist-Update. Es steht voraussichtlich ab heute Abend zum Download bereit.

Auch in dieser Woche möchten die Entwickler einige Neuerungen in das Shooter-Gespann bringen. In einem Blogeintrag weisen die Macher zunächst darauf hin, dass das Ingame-Event „Games of Summer“ weiterhin läuft. Darin sind die Spieler seit einigen Tagen damit beschäftigt, Punkte für ihr Land zu verdienen. Gleichzeitig können legendäre Blaupausen freigeschaltet werden. Das Event endet am 7. September 2020.

Search and Rescue und Ground War Reinforce

Zu den weitern Neuerungen zählt in dieser Woche „Search and Rescue“. Damit erwartet euch ein objektbasierter Modus, der Elemente aus „Kill Confirmed“ ausleiht und sie in „Search and Destroy“ einfügt. Während ihr um euer Leben spielt, lassen gefallene Spieler Dog Tags fallen. Sammelt die Marken euer Mitspieler ein, um sie wiederzubeleben. Doch wenn der Feind sie aufhebt, werden eure Mitspieler dauerhaft aus dem Spiel eliminiert.

Mit dem neuen Update wird außerdem „Ground War Reinforce“ freigeschaltet. In diesem Modus steht ihr vor der Aufgabe, Flaggen zu sichern, um wichtige Positionen auf der Map einzunehmen. Ähnlich wie bei „Domination“ wird es nur drei Flaggen in der Mitte geben, um einen engeren und intensiveren Kampf zu ermöglichen. Wenn ihr alle drei Flaggen erobert, wird eurer Team automatisch die Runde für sich beanspruchen. Hinzu kommt die populären Playlist „Shoot the Ship“.

Neuerungen in Warzone

Auch „Warzone“ wird in dieser Woche nicht vernachlässigt. Euch erwartet der begrenzte Spielmodus „Kingslayer“. Zudem sind Battle Royale Solos, Duos, Trios und Quads verfügbar.

Hinzu kommen mit dem neuen Update die obligatorischen neuen Bundles, die ihr im Ingame-Shop beziehen könnt. Dazu zählt beispielsweise das „The Game Winner’“-Bundle für Gaz. Das Paket enthält einen Trikot-ähnlichen Operator-Skin, ein legendäres Sturmgewehr und den Waffenanhänger „Footy“.

Zum Thema

Mit dem Paket „Mara: Kawaii Cat“ bekommt ihr einen neuen Look für Mara. Dieses 10-teilige Paket enthält farbenfrohe Fahrzeug-Skins, die Aomi-Nahkampfschwerter und eine legendäre Blaupause – den „Slaying Moon“.

Darüber hinaus haben die Entwickler für den 7. September 2020 ein ganztägiges Event mit doppelten XP, doppelten Waffen-XP und doppelter Battle Pass-Progression angekündigt. Weitere Einzelheiten zu den Neuerungen findet ihr im offiziellen Blog-Post von Activision.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare