Ubisoft Forward: Nächste Episode bereits in der kommenden Woche?

"Ubisoft Forward": Die zweite Episode findet diesen Monat statt.

Aufgrund der Corona-Krise entschlossen sich die Verantwortlichen der ESA dazu, den diesjährigen Ableger der E3 ersatzlos zu streichen.

Aus diesem Grund setzten die führenden Publisher auf verschiedene digitale Events. Ubisoft rief beispielsweise das „Ubisoft Forward“ genannte Format ins Leben, dessen erste Ausgabe im Juli stattfand. Ergänzend zur Präsentation ausgewählter Titel kündigte Ubisoft an, dass noch weitere Ausgaben von „Ubisoft Forward“ geplant sind. Die nächste Episode wurde für den September dieses Jahres bestätigt.

Während Ubisoft bisher keinen konkreten Termin nannte, könnte ein alter Bekannter für weitere Details gesorgt habe. Die Rede ist vom gut vernetzten und als verlässliche Quelle geltenden Gaming-Journalist Jason Schreier, der via Twitter berichtet, dass die nächste Episode von „Ubisoft Forward“ in der kommenden Woche stattfinden wird. Dies sollen zumindest interne E-Mails von Ubisoft bestätigt haben.

Zu den Inhalten, die im Rahmen der zweiten „Ubisoft Forward“-Ausgabe präsentiert werden, wurden keine Angaben gemacht. Darüber hinaus wies Schreier darauf hin, dass in Zeiten von COVID-19 natürlich die Möglichkeit besteht, dass sich das Ganze kurzfristig noch einmal verschiebt.

Ubisoft selbst wollte die Angaben von Schreier bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

BTW, Ubisoft has been planning another Ubisoft Forward video game reveal stream for the very near future (next week, I believe). Once again, their timing is impeccable

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 31, 2020