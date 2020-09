Cyberpunk 2077: Bis zu 200 Gigabyte groß? CD Projekt klärt auf

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Nach diversen Verschiebungen ist das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft vorgesehen.

Im Rahmen eines Nvidia-Events wurde das vielversprechende Rollenspiel in Form eines neuen Trailers präsentiert, der „Cyberpunk 2077“ in der nativen 4K-Auflösung und mit der Unterstützung der Raytracing-Technologie zeigte. Des Weiteren war auf dem Event von Nvidia eine Grafik zu sehen, auf der Spielegrößen von bis zu 200 Gigabyte erwähnt wurden. Da die entsprechende Grafik mit einem Screenshot von „Cyberpunk 2077“ versehen wurde, machte schnell das Gerücht die Runde, dass das neue Werk der „The Witcher“-Macher bis zu 200 Gigabyte groß ausfallen könnte.

Um erst gar keine Gerüchte und Spekulationen aufkommen zu lassen, meldeten sich die Entwickler von CD Projekt umgehend zu Wort und versicherten, dass „Cyberpunk 2077“ definitiv keine 200 Gigabyte an freiem Speicher verschlingen wird. Eine konkrete Zahl kann das polnische Studio derzeit zwar noch nicht nennen, versicherte den Spielern allerdings, dass sich die Installationsgröße von „Cyberpunk 2077“ auf dem Niveau vergleichbarer Titel bewegen wird.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Night City – Eine Stadt im Zeichen der Gewalt

„Obwohl die Systemvoraussetzungen noch nicht bekannt sind (sie werden aber bald kommen!), wollte ich dieses Thema von Reddit ansprechen. Das Spiel nimmt nach der Installation keine 200 GB in Anspruch. Ihr könnt davon ausgehen, dass der erforderliche Festplattenspeicherplatz mit anderen modernen Titeln vergleichbar sein wird“, so CD Projekts Community-Coordinator Marcin Momot.

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen zudem Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 und Googles Streaming-Dienst Stadia. Konkrete Termine wurden hier allerdings noch nicht genannt.

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won’t take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020