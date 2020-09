Crash Team Racing Nitro-Fueled: Unterstützung mit neuen Inhalten wird eingestellt

"Crash Team Racing Nitro-Fueled": Die Server bleiben online.

Seit der Veröffentlichung des letzten Content-Updates von „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ im März dieses Jahres sind mittlerweile mehrere Monate ins Land gezogen.

Daher stellte sich der eine oder andere unter euch sicherlich schon die Frage, ob überhaupt noch mit neuen Inhalten zum beliebten Fun-Racer zu rechnen ist. In einem kurzen Statement sorgten die verantwortlichen Entwickler von Beenox für Klarheit und wiesen darauf hin, dass die Content-Unterstützung von „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ eingestellt wurde.

Die Server bleiben online

Oder anders ausgedrückt: Es sind keine weiteren Inhalte für den Fun-Racer geplant. Stattdessen haben die Macher von Beenox „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ zu den Akten gelegt und arbeiten bereits an den nächsten Projekten. Darunter den „N. Verted“-Modi für den kommenden Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, der sich für die Xbox One und die PlayStation 4 in Entwicklung befindet.

Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass die abgeschlossene Content-Unterstützung keinen Einfluss auf die Server von „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ hat. Diese bleiben auch weiterhin online und ermöglichen es euch, online gegen andere Spieler anzutreten.

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ ist für die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich.

