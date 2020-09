Cyberpunk 2077: Hole In The Sun – Der erste Song des Soundtracks

"Cyberpunk 2077" kommt im November auf den Markt.

CD Projekt hat mitgeteilt, dass der offizielle Youtube-Kanal von „Cyberpunk 2077“ mittlerweile auf mehr als eine Million Abonnenten kommt. Um diesen Meilenstein zu feiern, hat der Entwickler beschlossen, den ersten Titel des offiziellen Soundtracks zu veröffentlichen. Den Clip findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Hole In The Sun im Video

Das Musikstück trägt den Titel „Hole In The Sun“ und stammt von Raney Shockne feat. COS und Conway. Interessant ist, dass diese Kombo auch als eine In-Game-Band namens Point Break Candy in Erscheinung treten wird, was bedeutet, dass ihr sie höchstwahrscheinlich live auf der Bühne sehen oder vielleicht im Radio hören werdet.

Zum Video schreibt CD Projekt: „Ein großes Dankeschön an jeden von euch, Choombas! Und lasst uns diesen großartigen Meilenstein mit einer besonderen Weltpremiere feiern: Mit der Vollversion von Hole In The Sun – dem ersten Stück unseres offiziellen Soundtracks, den wir in der letzten Folge von Night City Wire angeteast haben und bei dem wir gemerkt haben, dass er euch wirklich gefallen hat! Erschaffen von Raney Shockne feat. COS und Conway AKA In-Game-Band Point Break Candy.“

Falls ihr das Musikstück im Spiel erleben möchtet, dann müsst ihr euch noch einige Wochen in Geduld üben. Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Fans von Google Stadia müssen etwas länger warten, sollen aber ebenfalls in diesem Jahr versorgt werden.

Außerdem wird das Spiel auf Konsolen der nächsten Generation, also auf der PS5 und Xbox Series X, verfügbar gemacht, allerdings erst im kommenden Jahr. Wer CD Projekts neuestes Werk für Plattformen der aktuellen Generation kauft, kann es kostenlos auf die Next-Gen-Fassung aktualisieren, um die Vorteile der Hardware genießen zu können. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

