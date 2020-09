Shenmue: Insider berichtet von einer Ankündigung am Wochenende

"Shenmue": Netflix-Serie in Arbeit?

In den vergangenen Wochen lieferte der als verlässliche Quelle Industrie-Insider „AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“ immer wieder Gesprächsstoff.

Via Twitter sorgte „Dusk Golem“ erneut für Spekulationen und wies darauf hin, dass wir uns bereits an diesem Wochenende auf eine Ankündigung zu „Shenmue“ freuen dürfen. Was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat, verriet der Insider zwar nicht, grenzte die Ankündigung rund um die beliebte Marke aber zumindest ein wenig ein. Das wichtigste Detail vorweg: Mit der Ankündigung von „Shenmue 4“ sollten wir demnach nicht rechnen.

Weiter heißt es, dass sich hinter der Enthüllung auch keine Portierungen von „Shenmue“, „Shenmue 2“ oder „Shenmue 3“ auf andere Plattformen verstecken. Stattdessen haben wir es hier mit „etwas Neuem zu tun, das größer ist als ein Buch oder eine Dokumentation“. Eine Crowdfunding-Kampagne ist laut „Dusk Golem“ nicht vonnöten, da das Projekt bereits finanziert sei.

Zum Thema: Shenmue 4: Nachfolger bereits beschlossene Sache?

Da in den vergangenen Monaten mehrere bekannte Videospielserien eine entsprechende Serie auf der Streaming-Plattform Netflix spendiert bekamen, wird spekuliert, dass sich hinter der nahenden Ankündigung zu „Shenmue“ in der Tat eine Netflix-Serie verstecken könnte.

Möglicherweise erfahren wir in den kommenden Tag mehr.

Just to clarify a few things on the Shenmue announcement:

-It’s not Shenmue 4

-It’s not a port of Shenmue 1,2, 3

-It’s something entirely brand new.

-It’s more than a book series or a documentary.

-It’s not being kickstarted, already funded.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 2, 2020