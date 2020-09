Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Test-Wertungen versprechen ein hervorragendes Remaster-Paket

Morgen könnt ihr loslegen.

Morgen kommt „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ auf den Markt. Doch lohnt der Kauf? Inzwischen gingen die ersten Tests an den Start, die diese Frage beantworten.

Und ja, das Remaster-Bundle wird von fast allen Publikationen hervorragend bewertet. Auf Metacritic landeten inzwischen 20 Reviews, die zu einem Metascore von 88 führten. Nachfolgend haben wir einige Beispiele:

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Review-Roundup

VGC (5/5) – „Dies ist zweifelsohne die beste Art und Weise, zwei der besten Spiele einer ikonischen Serie zu spielen.“

Stevivor (8/10) – „Wenn man in den 30ern ist, ist es absolut eine Reise in die Vergangenheit wert. Wenn ihr geboren wurdet, nachdem die Originalspiele veröffentlicht wurden, solltet ihr einen Versuch wagen. Und sei es auch nur, um die Möglichkeit zu haben, eine qualitativ hochwertige Videospielgeschichte zu erleben.“

VG247 (5/5) – „Vicarious Visions hat bewiesen, dass Tony Hawk’s Pro Skater mehr als nur ein Produkt seiner Zeit war, und dass es – wie das Skaten selbst – alle Chancen hat, wieder in den Mainstream einzudringen.“

TheSixthAxis (10/10) – „Jeder Zentimeter des Spiels wurde perfekt restauriert und für moderne Konsolen aktualisiert. Und es ist eine absolute Freude, von Anfang bis Ende zu spielen. Dies ist ein Muss für Skateboarder, Spieler und alle anderen dazwischen“.

Gaming Bible (9/10) – „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ist ungefähr das beste Remaster, das wir je hatten. Es bleibt so nah wie möglich an den Originalen und weicht nur dort leicht ab, wo es eine Chance sieht, das Ausgangsmaterial zu verbessern.“

IGN (9/10) – „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 beweist, dass der Rückwärtsgang seit 15 Jahren der beste Schritt nach vorn für die Serie war.“

GameSpot (9/10) – „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 stellt die ursprünglichen Spielebenen geschickt wieder her, während es intelligente Ergänzungen zum Tricksystem einführt und fesselnde Herausforderungen schafft.“

Destructoid (8/10) – „Schönheitsfehler beiseite, Activision macht diesmal so viel richtig, neben der Tatsache, dass Vicarious Visions die Verantwortung übertragen wurde. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wird die Leute nicht umhauen, aber es bewahrt die ursprüngliche Erfahrung mit einigen modernen Annehmlichkeiten. Es ist ein Gewinn.“

Polygon (empfohlen) – „Alles, was ich an dem Original liebe, ist noch da; es ist nur etwas älter, etwas freundlicher und sieht viel besser aus.

The Verge (keine Bewertung) – „Die ideale Mischung aus Nostalgie und modernem Touch“.

God is a Geek (9/10) – „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sind perfekte Remaster, die mich liebevoll an das Original erinnern und ein exzellentes Gameplay und viel zu tun bieten. Sie sehen großartig aus, klingen großartig und haben tonnenweise Wiederspielbarkeit.“

Selbst in Angriff nehmen könnt ihr den Titel schon in Kürze: „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht.

