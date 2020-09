CD Projekt: Dreistelliger Millionenbetrag floss in Cyberpunk 2077 und weitere Projekte

Wie sich dem aktuellen Geschäftsbericht von CD Projekt entnehmen lässt, investierte das polnische Unternehmen in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Euro in neue Projekte. Der Löwenanteil entfällt erwartungsgemäß auf "Cyberpunk 2077".

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zur ersten Jahreshälfte 2020 ließen sich die Verantwortlichen von CD Projekt über verschiedene Themen aus.

Unter anderem wies das polnische Unternehmen darauf hin, dass in den vergangenen Jahren ein dreistelliger Millionenbetrag in neue Projekte investiert wurde. Den Löwenanteil der umgerechnet mehr als 102 Millionen Euro floss wenig überraschend in das in einigen Wochen erscheinende Rollenspiel „Cyberpunk 2077“. Auch in neue, bisher noch nicht angekündigte Spiele wurde demnach investiert.

Budget von Cyberpunk 2077 liegt über dem von The Witcher 3

Unter dem Strich handelt es sich bei „Cyberpunk 2077“ um das bisher größte und kostspieligste Projekt des polnischen Studios. Damit löst „Cyberpunk 2077“ den bisherigen Spitzenreiter „The Witcher 3: Wild Hunt“ ab, der es inklusive des Marketings seinerzeit auf ein Gesamtbudget von 68 Millionen Euro brachte.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Laut CD Projekt keine weitere Verschiebung zu befürchten

Wie CD Projekt im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts versicherte, ist im Fall von „Cyberpunk 2077“ keine weitere Verschiebung zu befürchten. Stattdessen soll das ambitionierte Rollenspiel wie geplant im November 2020 veröffentlicht werden.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das gefeierte Fantasy-Abenteuer „The Witcher 3: Wild Hunt“ zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen wird. Wer das Abenteuer von Geralt bereits für die aktuellen Systeme sein Eigen nennen sollte, darf sich auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade freuen.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu CD Projekt