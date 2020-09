Hello Games: Neues Projekt kein Sequel zu No Man’s Sky – Murray kein Fan von Fortsetzungen

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, befindet sich bei Hello Games bereits ein neues Projekt in Arbeit. Einen Nachfolger zum Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" sollten wir von dem Titel allerdings nicht erwarten.

"No Man's Sky" wird weiter unterstützt.

Im Laufe der Woche gaben die Indie-Entwickler von Hello Games bekannt, dass das Studio hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem „großen ambitionierten Titel“ zu tun haben, wurden bisher allerdings keine weiteren Details genannt. Im Interview mit Polygon wies Sean Murray, das Oberhaupt von Hello Games, zumindest darauf hin, dass wir keinen Nachfolger zu „No Man’s Sky“ erwarten sollten. Auch wenn das Weltraum-Abenteuer weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird, ist Murray laut eigenen Angaben kein Fan von Fortsetzungen.

Darum verließ Sean Murray Electronic Arts

Dies sei einer der Gründe, warum sich Murray laut eigenen Angaben dazu entschloss, Electronic Arts zu verlassen und mit Hello Games ein eigenes Studio zu gründen. „Ich hatte bei EA gearbeitet, bevor ich mit Hello Games angefangen habe. Seinerzeit haben wir viele Nachfolger gemacht. Alles, woran ich gearbeitet habe, war die Fortsetzung von etwas. Ich fand das irgendwie deprimierend. Das war einer der Gründe, warum ich sie verlassen habe“, so Murray.

Zum Thema: Hello Games: Neues großes Projekt in Arbeit – Aus den Fehlern von No Man’s Sky wurde gelernt

Und weiter: „Ich hatte eine kleine Midlife-Crisis [nach Joe Danger 2]. Daraus entstand No Man’s Sky. Ich hatte Panik, wisst ihr? Ich wusste als Studio, dass ich das Spiel machen wollte, aus dem No Man’s Sky schließlich wurde, aber ich dachte, was ist, wenn ich das nie schaffen kann und was ist, wenn wir einfach weiter machen und das Leben einfach so weiter geht. Ich fing an darüber nachzudenken, Kinder und so zu haben, aber ich dachte nur, vielleicht war es das? Vielleicht befinde ich mich einfach für immer auf diesem Laufband?“

Wann mit der Enthüllung des neuen Hello Games-Projekts zu rechnen ist, ließ sich Murray leider nicht entlocken. Zudem steht weiterhin die Frage im Raum, welche Plattformen mit dem Titel bedacht werden.

Quelle: Polygon

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hello Games