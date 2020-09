Prince of Persia: Enthüllung des Remakes in der nächsten Woche?

Zuletzt erreichten uns immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remake zu "Prince of Persia". Aktuellen Berichten zufolge das Comeback der Reihe in der nächsten Woche offiziell angekündigt werden.

"Prince of Persia": Die Reihe steht offenbar vor einem Comeback.

Nachdem es in den vergangenen Jahren leider recht still um die „Prince of Persia“-Franchise wurde, mehrten sich zuletzt die Hinweise, dass die Reihe kurz vor einem Comeback stehen könnte.

Berichtet wurde, dass Ubisoft sowohl ein Remake als auch einen komplett neuen Titel auf Basis der „Prince of Persia“-Marke in Entwicklung hat. Untermauert wurden die Gerüchte von diversen Aktivitäten des offiziellen Twitter-Kanals sowie eines Händlers, der „Prince of Persia“ kürzlich in sein Sortiment aufnahm. Lediglich Ubisoft schweigt zu den Gerüchten weiter beharrlich.

Ankündigung in der nächsten Ubisoft Forward-Ausgabe?

Allem Anschein nach könnte sich die Enthüllung des „Prince of Persia“-Remakes jedoch mit großen Schritten nähern. Wie der als verlässliche Quelle geltende Bloomberg-Redakteur und Industrie-Insider Jason Schreier im Rahmen eines Podcasts bestätigte, wird die offizielle Ankündigung der Neuauflage Ende der nächsten Woche erfolgen.

Genau genommen soll es im Zuge der zweiten „Ubisoft Forward“-Ausgabe so weit sein, die am kommenden Donnerstag, den 10. September 2020 um 21 Uhr unserer Zeit stattfinden und von Ubisoft für diverse Neuankündigungen beziehungsweise Updates genutzt wird. Sollten sich die Angaben von Schreier bewahrheiten, dann werden wir also schon in wenigen Tagen mehr erfahren.

Den Angaben des eingangs erwähnten Händlers zufolge wird das Remake wohl für den PC, die Xbox One und die PlyStation 4 veröffentlicht. Ob auch die in wenigen Monaten erscheinenden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 versorgt werden, steht derzeit noch in den Sternen. Wir bleiben natürlich am Ball und halten euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

