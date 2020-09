Cyberpunk 2077: Finale Zertifizierung begonnen und Statement zum Preis

"Cyberpunk 2077" kommt im November für Current-Gen-Systeme auf den Markt.

Wie wir im Laufe der Woche berichteten, wird „Cyberpunk 2077“ kein weiteres Mal verschoben. Das gaben die Entwickler von CD Projekt bekannt. Das heißt, der Veröffentlichung im kommenden November steht nichts mehr im Wege.

In einem weiterem Statement zum nahenden Launch betonten die Macher ergänzend, dass sich die Arbeiten in der finalen Phase befinden. Das bedeutet unter anderem, dass sich CD Projekt mit den finalen Zertifizierungen beschäftigt.

„Also ja, wir bestätigen es“, so der Präsident Adam Kiciński zur Einhaltung des Termins. „Und heute haben wir mit den Vorbereitungen für die endgültige Zertifizierung begonnen. Wir sind also sehr nahe dran.“

Arbeiten „bis zum Ende“

Auch die tatsächliche Entwicklung von „Cyberpunk 2077“ wird fortgesetzt. So sollen offenbar bis zum Launch weitere Verbesserungen vorgenommen werden, was nach einem Day One-Update klingt. „Natürlich werden wir bis zum Ende an dem Titel arbeiten. Das ist irgendwie normal. Es ist ein riesiges Spiel, aber wie wir schon sagten – alles läuft nach Plan, und wir planen, das Spiel am 19. November zu starten“, heißt es weiter.

„Cyberpunk 2077“ wird über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein. Doch auch eine „ordentliche, vollwertige Next-Gen-Version“ soll im kommenden Jahr nachgereicht werden. Die Entwicklung erfolgt im Gegensatz zur Next-Gen-Fassung von „The Witcher 3“ intern.

Spiel wird nicht teurer

Ein weiterer Punkt der jüngsten Investorenkonferenz war die Preisgestaltung in Bezug auf die kommenden Spiele für PS5 und Xbox Series X. Mehrere Publisher gaben bereits bekannt, dass für Next-Gen-Spiele ein Preisaufschlag erhoben wird. Hierzulande werden einige Games zum Launch statt der üblichen 70 Euro dann 75 Euro kosten.

CD Projekt möchte diesem Trend zumindest im Fall von „Cyberpunk 2077“ nicht folgen. „In Europa wird das Spiel auch schon seit geraumer Zeit von einer ganzen Reihe von Einzelhändlern vermarktet. Mit anderen Worten, wir haben nicht vor, den Preis in letzter Minute für die Verbraucher zu ändern“, so Michał Nowakowski, VP of Business Development.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 zunächst für PC, Xbox One und PlayStation 4. Auch eine Stadia-Fassung ist geplant. Die Next-Gen-Versionen folgen 2021. Bestandskunden erhalten ein kostenloses Upgrade. Die Retail-Fassungen von „Cyberpunk 2077“ erscheinen mit einem Wendecover. Damit könnt ihr euch wahlweise die weibliche oder die männliche Cover-Variante euer Regal stellen.

