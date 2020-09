Die erste Playstation: Diese Spiele müsst ihr kennen!

Verbindet ihr mit der ersten Playstation auch wohlige Kindheitserinnerungen? Kein Wunder, schließlich ist die 1995 erschienene Konsole für viele das erste oder zumindest das wichtigste Spielgerät im heimischen Wohn- oder Kinderzimmer. Doch was sind die denkwürdigsten Spiele der ersten Playstation-Generation und was machte die Titel besonders? Viel Spaß mit unserer herrlich subjektiven Liste.

WipEout

Hämmernde Bässe, coole Technik und schnittige Gleiter: „WipEout“ spiegelte all das wider, was die Playstation damals so populär machte. Der Science-Fiction-Flitzer war neu, unkonventionell und passte daher gut zu Sonys Spielkonsole.

Gerade ältere Spieler fühlten sich so von dem Rennspiel angesprochen und sprangen auf den Playstation-Zug auf. „WipEout“ war kein normales Rennspiel. Es traf den Zeitgeist und hatte enormen Wiedererkennungswert.

Crash Bandicoot

Bunt, schnell, verrückt: Das, was für Nintendo „Super Mario“ war, war für die Playstation „Crash Bandicoot“. Es war ein für damalige Zeiten ganz typisches 3D-Jump’n’Run, das nicht nur mit seiner guten Spielbarkeit, aber vor allem mit seinem tollen Humor und den liebenswerten Charakteren punktete. Wenn sich Crash mit Dr. Neo Cortex anlegt, sind Schmunzler garantiert.

Wie legendär „Crash Bandicoot“ ist, zeigte sich auch in den Verkaufszahlen zu der 2017 veröffentlichten Neuauflage „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“. Das Spiel verkaufte sich allein in den ersten drei Monaten über zweieinhalb Millionen Mal und wurde ein waschechter Hit.

Entwickler hinter „Crash Bandicoot“ war übrigens Naughty dog. Wieso das Jump’n’Run so wichtig für das Team war, könnt ihr u.a. in unserer History über Naughty Dog nachlesen.

Tekken 3

Natürlich hatten wir „Tekken 3“ bereits in unserer Liste zu den wichtigsten Spielen der Playstation-Geschichte. Wenig verwunderlich also, dass das Spiel auch hier auftaucht. Namcos Arcade-3D-Prügler besaß neben wirklich interessanten Kämpfern vor allem ein ausgezeichnetes Fighting-Gameplay. Konter und eine Fülle an Spezialmanöver sorgten für Langzeitmotivation und wenn alles Können nichts mehr half, konnte man hier auch einfach im Zweikampf mit Freunden Attacken spammen.

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Erklärungen sind im Falle von „Tony Hawk’s Pro Skater 2“ wohl überflüssig. Schließlich erscheint dieser Tage die Neuauflage der ersten beiden Skateboard-Spiele. Was machte Neversofts „Tony Hawk’s Pro Skater 2“ (2000) damals aus: Es passte perfekt in die Zeit.

Jeder konnte sofort einsteigen, doch das Meistern der Tricks, Aufgaben und Herausforderungen erforderte Übung und Fingerspitzengefühl. Zugleich erzeugte der Soundtrack mit Skater-Punk und Rock-Musik ordentlich Atmosphäre. „Tony Hawk’s Pro Skater 2“ fühlte sich cool an und machte einfach Spaß.

Tomb Raider

„Tomb Raider“ ist eines dieser Spiele, die den Sprung in die Popkultur schafften. Mitverantwortlich dafür ist Hauptfigur Lara Croft, die dank ihre üppigen, wenn auch zunächst unbeabsichtigten Rundungen sogar zum Sexsymbol avancierte. Aber „Tomb Raider“ war damals natürlich deutlich mehr: Es war der Ruf des Abenteuers. So etwas wie ein actionreiches Indiana Jones zum Mitspielen.

Aus heutiger Sicht mag „Tomb Raider“ wenig revolutionär wirken, aber damals erschienen die Gebiete gewaltig und das vertikale Gameplay kombiniert mit Laras Athletik sorgte für ungewöhnliche Spielmomente. „Tomb Raider“ bot mehr als geradlinige Action, sondern forderte Geschick und bisweilen sogar ein wenig Grips. Das kam an und machte Lara Croft zu einem neuen, großen Namen am Spielehimmel.

Silent Hill

„Silent Hill“ gilt als die Mutter des Survival-Horrors und damit als Ursprung für Titel wie „Dead Space“, „Layers of Fear“ oder „SOMA“. Gemeinsam mit „Resident Evil“ machte die Serie den virtuellen Grusel salonfähig.

Auch wenn man diese beiden Vorreiter oft in einem Atemzug nennt, könnten sie dennoch kaum unterschiedlicher sein. In dem Spiel kontrolliert ihr Harry Mason aus der Verfolgerperspektive. Er ist mit seiner Tochter Cheryl auf dem Weg in den Urlaub, doch nach einem Unfall ist Cheryl verschwunden.

Also beginnt die Suche in dem gleichnamigen Ort „Silent Hill“, der für Mason und für euch schnell zum Albtraum mutiert. Krisselfilter, garstige Monster, furchtbar viel Nebel und zu wenig Munition machen euch das Leben zur Hölle. Aber genau das ist der Reiz hinter Konamis Survival-Horror-Pionier.

Final Fantasy VII

Machen wir uns an dieser Stelle nichts vor: Wir hätten auch „Final Fantasy IX“ oder „Final Fantasy VIII“ in diese Liste mitaufnehmen können. Aber der siebte Teil ist sicherlich der aus Square Enix legendärer Rollenspielserie bekannteste Ableger dieser Zeit. Schließlich wurde das Spiel nicht umsonst zuletzt neu aufgelegt – wenn auch in mehreren Teilen.

Was machte das 1997 veröffentlichte „Final Fantasy VII“ also so besonders? Kurz gesagt: Hier passte fast alles perfekt zusammen – Charaktere, Geschichte, Technik und Spieldesign. Eine tolle, interessante Welt lud nicht nur zu Abenteuern ein, sondern wurde auch durch liebenswerte Helden und packend-taktische Kämpfe.

Resident Evil

Wer hätte gedacht, dass ein Spiel mit einem derartigen Trash-Intro mal eine der bekanntesten Marken der Videospielgeschichte würde? Shinji Mikamis Action-Adventure „Resident Evil“ ließ uns 1996 das Blut in den Adern gefrieren. Das schaurige Herrenhaus außerhalb von Racoon City ist Schauplatz für jede Menge Schockeffekte und Kopfnüsse.

Wer erinnert sich nicht an den Augenblick, als der Zombie-Hund durch die Fensterscheibe springt und mit lautem Gepolter auf einen los wollte. „Resident Evil“ war seiner Zeit weit voraus und verknüpfte geschickt B-Movie-Charme mit Rätseln und einem für damalige Verhältnisse ungewohnten Setting.

Der Startschuss der Serie ermöglichte „Resident Evil“ eine grandiose Karriere, die weit über das Medium Videospiel hinausging.

Metal Gear Solid

Konamis kreatives Agentenabenteuer machte den „Death Stranding“-Entwickler Hideo Kojima weltberühmt. „Metal Gear Solid“ verknüpfte Storytelling mit Stealth und Action, gepaart mit kreativen Ideen und teils waghalsigen Design-Einfällen.

Wer erinnert sich nicht an Solid Snakes Kampf gegen Psycho Mantis? Dieser Boss las die Speicherkarte aus, interpretierte eure Spielgewohnheiten und kannte jede eurer Aktionen. Der einzige Weg zum Sieg führte hier über das Umstöpseln des eigenen Controllers in den zweiten Port.

„Metal Gear Solid“ war spannend, aufregend und anders. Und es ist der Auftakt für eine legendäre Serie und der Startschuss für die Karriere des Hideo Kojima.

Gran Turismo

„Metal Solid“ und „Gran Turismo“ liefern sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wahrscheinlich sind es eher die persönlichen Erinnerungen und Emotionen, als die Qualität, die in unserer Bestenliste „Gran Turismo“ auf Platz 1 brausen lässt. Der „Real Driving Simulator“ war aus mehreren Gründen bahnbrechend.

„Gran Turismo“ erschien 1997 und auch wenn damals bereits einige gute Rennspiele auf der Playstation herum geisterten, so boten Titel wie „Ridge Racer“ doch meist launigen Arcade-Spielspaß. „Gran Turismo“ aber bot Spieltiefe und eine vollkommen andere Herangehensweise: Hier zählte jede Sekunde und jedes neue Tuning-Teil konnte den Unterschied machen. Das motivierte und sorgte für ordentlich Langzeitspielspaß.

Auf dieser Basis bauten schließlich auch die Nachfolger auf, die „Gran Turismo“ bis heute zu einer der wichtigsten Marken für Sony Playstation macht.

Und jetzt seid ihr dran: Was war euer Highlight für die erste Playstation? Habt ihr besondere Geschichten, an die ihr auch heute noch zurückdenken müsst? Schreibt sie uns in die Kommentare.

