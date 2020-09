Call of Duty Black Ops Cold War: Termin und Live-Stream zum Mehrspieler-Event

Activision und Infinity Ward erinnern mit einem weiteren Tweet an die bevorstehende Enthüllung der Multiplayer-Schlachten von "Call of Duty Black Ops Cold War". Ihr könnt sie euch in einem Livestream anschauen.

Der Multiplayer-Part wird in dieser Woche enthüllt.

Zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird in Kürze ein Livestream veranstaltet, in dessen Rahmen Activision und Infinity Ward den Multiplayer-Part des Shooters vorstellen möchten. Der Termin wurde bereits in Stein gemeißelt: Verfolgen könnt ihr das Event am kommenden Mittwoch in den Abendstunden.

Termin der Multiplayer-Enthüllung:

Datum: 9. September 2020

Uhrzeit: Ab 19 Uhr

Die Enthüllung richtet sich diesmal auch an Spieler, die nicht in „Warzone“ aktiv sind. Das heißt, ihr könnt sie ganz klassisch über einen Stream am heimischen PC oder auf einem Mobilgerät verfolgen. Ausgestrahlt wird die Multiplayer-Enthüllung auf den üblichen Kanälen. Dazu zählen:

Im Zuge des Livestreams rund um „Call of Duty Black Ops Cold War“ versorgen euch die Entwickler mit ersten Details zur Multiplayer-Variante des Shooters. Laut Activision zählen die Zuschauer zu den ersten Spielern, die einen Blick in die nächste Generation des „Black Ops“-Multiplayers werfen können.

So ganz richtig ist das nicht, denn in der vergangenen Woche wurden erste Szenen aus den kompetitiven Gefechten geleakt . Im Gameplay-Video war eine Miami-Map bei Nacht zu sehen. Die Spieler stehen darin vor der Aufgabe, VIPs zu sichern. Die für Mittwoch geplanten Informationen dürften jedoch weit darüber hinausgehen.

Verpflichtet für die offizielle Präsentation von „Call of Duty Black Ops Cold War“ wurden mehrere Streamer, was euch reichlich Gameplay bescheren dürfte. Zudem ist mit tiefergreifenden Details zu den Maps und Spielmodi zu rechnen. Falls ihr die Details aus erster Hand erfahren möchtet: Nachfolgend haben wir den entsprechenden Twitch-Player eingebunden:

Was ist bisher bekannt?

In den vergangenen Wochen gelang es bekannten Leakern, erste Details zu den Multiplayer-Schlachten von „Call of Duty Black Ops Cold War“ aufzudecken. Sollten sie sich bewahrheiten, dann erwarten euch folgende Features:

Scorestreaks: Die Spezialwaffen aus den Vorgängern sollen als Scorestreaks zurückkehren.

Die Spezialwaffen aus den Vorgängern sollen als Scorestreaks zurückkehren. 3-Lane-Maps: Es soll mit „Black Ops 2“ vergleichbare Karten geben, die drei Lanes haben.

Es soll mit „Black Ops 2“ vergleichbare Karten geben, die drei Lanes haben. Kleinere Karten: Die Spielgebiete sollen etwas kleiner ausfallen als in den bisherigen Teilen.

Offiziell ist hingegen: Spieler von „Call of Duty Black Ops Cold War“ können eine enge Verbindung zwischen dem neuen Shooter und „Warzone“ erwarten. Beispielsweise wird der Battle Pass geteilt, wie es schon bei „Modern Warfare“ der Fall war. Zudem wird im Oktober eine Beta starten, an der zuerst PS4-Spieler teilnehmen können.

3 Days. 📅 September 9

🕙 10:00am PT pic.twitter.com/J2g1I4oMw0 — Call of Duty (@CallofDuty) September 6, 2020

