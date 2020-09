LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Deluxe-Edition angekündigt – Das steckt drin

Wie bekannt gegeben wurde, wird das im kommenden Frühjahr erscheinende Klötzchen-Abenteuer "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" auch in Form einer Deluxe-Edition veröffentlicht. Doch welche Extras werden geboten?

"LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" erscheint im Frühjahr 2021.

Wie vor ein paar Tagen bestätigt wurde, wird „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen.

Stattdessen wird sich die Veröffentlichung des Klötzchen-Abenteuers auf das nächste Jahr verschieben. Quasi als kleines Trostpflaster wurde bekannt gegeben, dass auch die Konsolen der neuen Generation mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ versorgt werden. Ergänzend dazu wurde nun eine Deluxe-Edition mit diversen Extras angekündigt.

Diese Inhalte werden geboten

Doch welche Inhalte werden im Rahmen der Deluxe-Edition geboten? Zum einen ist natürlich das obligatorische Hauptspiel in Disc-Form enthalten. Hinzukommen eine „Luke Skywalker mit blauer Milch“-LEGO-Figur sowie eine Charakter-Collection mit sechs unterschiedlichen Charakter-Paketen. Ausgeliefert wird die Deluxe-Edition in einem optisch ansprechenden Pappschuber. Zu welchem Preis die Sammlerausgabe in Europa angeboten wird, wurde nicht verraten.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Nintendo Switch, die Xbox Series X und die PlayStation 5 in Entwicklung. Als neuer Releasezeitraum wurde im Rahmen der Verschiebung das Frühjahr 2021 ausgerufen.

Wie es der Name der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits andeutet, umfasst das neue LEGO-Abenteuer alle neun „Star Wars“-Episoden und bietet euch so die Möglichkeit, die legendäre der Geschichte der Skywalkers im Klötzchen-Format nachzuspielen.

