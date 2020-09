PS5: Händler weist auf baldige Vorbestellungen und mögliche Lieferengpässe hin

In Großbritannien weist ein Händler seine Kunden darauf hin, dass die Vorbestellungen der PlayStation 5 jederzeit starten könnten. Darüber hinaus wurde davor gewarnt, dass zum Launch der neuen Konsole mit Lieferengpässen zu rechnen ist.

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Während uns Microsoft zumindest wissen ließ, dass die Xbox Series X irgendwann im November das Licht der Welt erblicken wird, hält sich Sony Interactive Entertainment weiterhin bedeckt.

Klammern wir die Tatsache, dass die PlayStation 5 im Laufe des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts den Weg in die Regale der Händler finden wird, einmal aus, dann lassen konkrete Details zur Markteinführung der neuen Konsole weiter auf sich warten. Für frische Spekulationen sorgt zum Start in die neue Woche ein Händler aus Großbritannien, der sich mit einer vielversprechenden E-Mail an seine Kunden wandte.

Kunden laufen Gefahr, zum Launch leer auszugehen

Wie es in der besagten Mitteilung an die Kunden heißt, könnten die Vorbestellungen der PlayStation 5 „jederzeit starten“. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass zum Launch wohl nicht alle Interessenten in den Genuss ihrer Konsole kommen werden. Stattdessen werden die knappen Bestände zur Markteinführung der PS5 dazu führen, dass keine oder nur wenige Einheiten der PlayStation 5 über den freien Handel angeboten werden.

Der beste Weg, rechtzeitig an seine Konsole zu kommen, besteht demnach in einer Vorbestellung. Unklar ist aktuell, ob der Händler bereits mehr weiß oder ob wir es hier lediglich mit einer simplen Marketing-Maßnahme zu tun haben, mit der der Händler seine Kunden an sich binden möchte.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnte die PlayStation 5 am 13. November 2020 erscheinen. Industrie-Insider und Analysten gehen davon aus, dass der Preis des klassischen Modells bei 499 Euro beziehungsweise US-Dollar liegen wird, während die Digital-only-Variante 100 Euro / US-Dollar günstiger angeboten wird. Von offizieller Seite wurden diese Angaben bisher allerdings nicht bestätigt.

