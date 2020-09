PS5 & Xbox Series X: Kurzfristige Preis-Enthüllung nicht unüblich

Die ersten Konsolen sollen in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Microsoft gab vor einigen Wochen bekannt, dass die Xbox Series X im November 2020 auf den Markt kommen wird. Sony spricht bisher lediglich von einem Launch Ende des Jahres – in einigen Regionen auch von „Holiday 2020“. Beide Formulierungen bedeuten im Grunde das Gleiche: Der Marktstart des PS4-Nachfolgers erfolgt irgendwann in den Wochen vor Weihnachten.

Doch nicht nur die Termine der beiden Konsolen sind ein großes Geheimnis. Auch zu den Preisen machten Sony und Microsoft bisher keine Angaben, was wenige Wochen vor der geplanten Veröffentlichung der PS5 und Xbox Series X die Geduld vieler Spieler strapazieren dürfte.

Doch herstellerübergreifend ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass die Spieler erst wenige Wochen vor dem Launch etwas über die Geldbeträge erfahren, die sie beim Kauf investieren müssen. Darauf macht TweakTowns Derek Strickland auf Twitter aufmerksam:

Here’s a table comparing gen 5-7’s pricing announcement vs actual release.

Up until now, the shortest time between price/release for Sony and MS was the Xbox 360, which had a 3 month window. pic.twitter.com/Pna0KJJvXm

— Derek Strickland (@DeekeTweak) September 6, 2020