Streets of Rage 4: Update und neue Download-Zahl veröffentlicht

„Streets of Rage 4“ wurde seit dem Launch im vergangenen April mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. Darauf verwiesen heute der Publisher und Entwickler Dotemu sowie die Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games.

Neues Update verfügbar

Darüber hinaus wurde für „Streets of Rage 4“ ein neues Update veröffentlicht, das verschiedene Verbesserungen und Korrekturen in das Spiel brachte. Zu den Highlights zählen:

Specials und Start-Move können alle Hitstun-Zustände unterbrechen.

Axel wurde überarbeitet, mit einer schnelleren Bewegungsgeschwindigkeit und weniger Erholung bei einigen Moves.

Cherry wurde überarbeitet, sodass ihr Flying Punch aus Kombos nun völlig unschlagbar ist.

„Wir könnten mit der Annahme von Streets of Rage 4 nicht glücklicher sein“, so Executive Producer Cyrille Imbert in einer Pressemitteilung. „Wir danken den Fans, die das Spiel vom ersten Tag an unterstützt haben. Viele der Updates im Patch erhöhen den Wiederspielwert für die Leute, die von Anfang an dabei waren. Weitere Updates sind derzeit in Produktion, und wir werden bald mehr darüber berichten können“.

Die vollständigen Patchnotes zum neuen Update für „Streets of Rage 4“ könnt ihr euch hier anschauen.

Eigenen Angaben zufolge verfolgten die Entwickler mit „Streets of Rage 4“ das Ziel, der Kult-Brawler-Serie den Weg in die Moderne zu ebnen. Dabei sollte das „legendäre Bösewicht-Bashing-Gameplay mit modernen Akzenten, frischen, pulsierenden Jams und weiteren Überraschungen“ versehen werden.

Die Fortsetzung der klassischen Beat em‘ up-Serie wurde am 30. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One (einschließlich Xbox Game Pass), Switch und PC via Steam veröffentlicht.

