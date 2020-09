Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Ausführliches Gameplay-Video zeigt Tawna in Aktion

Heute zeigt sich der Action-Plattformer "Crash Bandicoot 4: It's About Time" in einem ausführlichen Gameplay-Video. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt der spielbare Charakter Tawna.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint Anfang Oktober.

In wenigen Wochen wird der Action-Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ auch hierzulande für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung des neuesten „Crash Bandicoot“-Abenteuers stellten die Kollegen von PlayStation Underground ein umfangreiches neues Gameplay-Video zur Verfügung. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von rund 14 Minuten und ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt dieses Mal der neue spielbare Charakter Tawna.

Ein Universum ist nicht genug

In „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ treten ein weiteres Mal Neo Cortex und N. Tropy auf den Plan und sorgen für reichlich Chaos. So blasen die beiden Bösewichte zu einem Großangriff, der dieses Mal nicht nur das Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll. Crash und Coco sehen sich daher ein weiteres Mal dazu gezwungen, dem Bösen entgegenzutreten und den Frieden in der Welt zu sichern.

„Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt’s? Nicht in diesem Universum!“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wird am 2. Oktober 2020 für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

