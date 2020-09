Cyberpunk 2077: Umfangreicher als The Witcher 3 – Details zur Synchronisation

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

In den vergangenen Tagen ließen sich die Verantwortlichen von CD Projekt ausführlich über ihr neues Projekt „Cyberpuk 2077“ aus.

Unter anderem wurde versichert, dass nach den Verschiebungen der näheren Vergangenheit keine weitere Verzögerung zu befürchten ist. Darüber hinaus ließ uns das polnische Unternehmen wissen, dass die nach dem Launch von „Cyberpunk 2077“ erscheinende Mehrspieler-Komponente des Rollenspiels mit der Unterstützung von Mikrotransaktionen versehen wird. Ergänzend dazu erreichten uns nun Details zur Synchronisation von „Cyberpunk 2077“.

Umfang der Sprachaufnahmen übertrifft The Witcher 3

Laut dem Analysten und Industrie-Insider Daniel Ahmad arbeiten in China aktuell über 150 Mitarbeiter in vier unterschiedlichen Studios an der chinesischen Lokalisierung von „Cyberpunk 2077“. Dabei werden mehr als 100.000 Dialogzeilen eingesprochen, was über 10.000 Personalstunden entspricht. Unter dem Strich sollen die Arbeiten an der Synchronisation rund 15 bis 20 Prozent umfangreicher ausfallen als ihre Pendants von „The Witcher 3: Wild Hunt“ und der beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ beziehungsweise „Blood & Whine“.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: CD Projekt wird in Kürze über die Post-Launch-Unterstützung sprechen

Bisher gelten diese Angaben zwar lediglich für die chinesische Version beziehungsweise die Mandarin-Fassung von „Cyberpunk 2077“, da bereits vor einer ganzen Weile versprochen wurde, dass das Rollenspiel für die wichtigsten Märkte lokalisiert wird, dürfte sich der Aufwand in Europa und Nordamerika aber auf einem ähnlichen Level bewegen.

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Technisch angepasste Versionen für Googles Streaming-Dienst Stadia folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Retail-Version von „Cyberpunk 2077“ wird übrigens mit einem Wende-Cover ausgeliefert, mit dem es euch ermöglicht wird, die Disc-Fassung wahlweise mit dem männlichen Protagonisten oder dem weiblichen Helden in euer Regal zu stellen.

Some pictures from the Cyberpunk 2077 Chinese localisation recording sessions. The dubbing is in Mandarin Chinese. More than 150 voice actors, 100,000 lines, 4 recording studios + 10,000 person hours. The VA work is 15-20% more than Witcher 3 (incl DLC). pic.twitter.com/g5NG7Vs9Wo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 7, 2020

