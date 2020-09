Destiny 2 Jenseits des Lichts: Jäger-Wiedergänger mit Trailer & Details vorgestellt

Mit dem Jäger-Wiedergänger stellte Bungie heute eine weitere Klasse vor, mit der ihr euch in "Destiny 2: Jenseits der Schatten" ins Getümmel stürzen könnt. Wir liefern euch den offiziellen Trailer und die wichtigsten Details.

"Destiny 2: Jenseits des Lichts" startet im November.

Mit „Jenseits des Lichts“ arbeiten die Entwickler von Bungie aktuell an der nächsten großen Erweiterung des hauseigenen Online-Mehrspieler-Shooters „Destiny 2“.

Zu den neuen Inhalten, denen mit dem Add-on der Weg in das Science-Fiction-Spektakel geebnet wird, gehört unter anderem eine neue Klasse in Form des Jäger-Wiedergängers. Auf diesen gingen die Macher von Bungie am frühen Abend etwas näher ein und stellten sowohl den Jäger-Wiedergänger als auch die wichtigsten Fertigkeiten der neuen Klasse vor. Begleitet wurde die Präsentation der Klasse von einem passenden Trailer.

Stürzt euch mit zwei Kama-Klingen ins Gefecht

Zu den Fähigkeiten der Jäger-Wiedergänger-Klasse gehört die Super-Attacke „Ruhe und Sturm“, die ausgelöst werden kann, nachdem ihr die entsprechende Leiste zur Gänze gefüllt habt. Die Super-Attacke ist nach den zwei Kama-Klingen benannt, die der Jäger nutzt, und besteht aus einem zweiphasigen Angriff, der für Angst und Schrecken unter euren Feinden sorgen soll. Jede der beiden Kama-Klingen verfügt dabei über unterschiedliche Funktionen.

Die Entwickler von Bungie führen aus: „Die erste Klinge explodiert beim Einschlag sofort, nachdem sie geworfen wird, und friert Feinde um das Zentrum der Explosion herum sofort ein. Werft Sturm, die zweite Klinge, und sie wird sich selbst in eine Oberfläche (oder einen Feind) einschließen und dann detonieren. Sie erschafft einen Stasis-Sturm, der Feinde in der Nähe verfolgt, sie verlangsamt und ihnen Schaden zufügt, sobald er sie berührt.“

„Destiny 2: Jenseits des Lichts“ wird am 10. November 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Zum Launch der neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X folgen zudem Next-Gen-Umsetzungen von „Destiny 2“, die eine Darstellung in 4K und 60FPS unterstützen.

