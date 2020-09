Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Test-Wertungen und Launch-Trailer zur Veröffentlichung

"Kingdoms of Amalur Re-Reckoning" wurde heute veröffentlicht. Doch nicht nur der offizielle Launch-Trailer ist da. Auch die ersten Test-Wertungen können in Augenschein genommen werden.

"Kingdoms of Amalur Re-Reckoning" hat heute den Handel erreicht.

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Kaiko erinnern mit einem Trailer an die heutige Veröffentlichung von „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“. Der Titel ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich. Den neuen Trailer, der ein paar finale Einblicke in das neu aufgelegte Abenteuer gewährt, seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Verkauft wird „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ in zwei Editions. Dazu zählen:

Standard-Edition

Collector’s Edition

Während die Standardversion des Spiels mit weniger als 40 Euro zu Buche schlägt, sind es für die Collector’s Edition bereits rund 110 Euro. Zu den Inhalten der erweiterten Fassung zählen eine Kopie von „Kingdoms of Amalur Re-Reckoning“, die Alyn Shir-Statue, Amalur Keychain, der Soundtrack auf CD und fünf Artworks.

Tests zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Auch die ersten Reviews wurden in den vergangenen Stunden veröffentlicht. Auf Metacritic kommt der Titel basierend auf momentan 14 Reviews auf einen Score von 75. So bewerten die internationalen Magazine:

PlayStation Country – 90

GameSkinny – 90

Digitaly Downloaded – 90

IGN Italia – 80

Hobby Consolas – 80

CGMagazine – 80

DualShockers – 80

PSU – 80

SpezioGames – 79

Merlin’in Kazani – 70

Vanfal – 70

TSA – 70

Screen Rant – 60

IGN – 60

Nachfolgend lest ihr ein paar Fazits:

IGN : „Eine ziemlich einfache und leichte RPG-Erfahrung. Kingdoms of Amalur ist ein Spiel, das den Spieler mit neuen Gadgets und Kräften belohnt und versucht, eine nette, entspannte Erfahrung zu sein.“

DualShockers: „Die Welt von Re-Reckoning ist so vielversprechend, dass es herzzerreißend war, als die Franchise ruhte. Doch mit diesem neuen Aufschwung drücke ich die Daumen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir eine ausgewachsene Fortsetzung bekommen. Bis dahin werde ich die Welt von Amalur als Barnaby, dem schneidigen Schurken, weiter erkunden.“

TSA: „Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ist ein gutes und solides Remaster. Nur erwartet nicht, dass sich im Vergleich zum Original viel geändert hat. Die Welt ist die magischste Fantasiewelt, die man sich vorstellen kann. Und sie zieht einen wirklich in ihren Bann. Aber einige technische Probleme und eine Reihe von sich wiederholenden Quests können die ansonsten farbenfrohe Erfahrung trüben.“

Zum Thema

Alle Inhalte und neue Erweiterung

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ ist die Neuauflage des namensgebenden Action-Rollenspiels, das ursprünglich von den 38 Studios veröffentlicht wurde. Das Remaster umfasst den gesamten Inhalt der ursprünglichen Veröffentlichung sowie eine brandneue Erweiterung namens „Fatesworn“. Letztere folgt irgendwann im Laufe des Jahres.

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ wurde am heutigen 8. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Launch-Trailer anschauen.

