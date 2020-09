Sonic: Offenbar mehrere neue Spiele in Arbeit

Im kommenden Jahr erwarten euch offenbar mehrere Spiele.

„Sonic the Hedgehog“ zählt zu den klassischen Videospielmarken auf dem Markt. Schon seit fast 30 Jahren begeistert der quirlige Igel die Community. Und es sieht nicht danach aus, dass Sega die Marke begraben möchte. Im Zuge des anstehenden Jubiläums deutete das Unternehmen die Arbeiten an mehreren Videospielen an.

Events, Spiele und Ankündigungen

Im Marketingmaterial für Investoren betont der Publisher, dass Sonics 30. Jubiläum mit neuen Spielen (also nicht nur ein Spiel), Events, wichtigen Ankündigungen und einem maßgeschneiderten Lizenzprogramm gefeiert werden soll.

Auch wenn keine konkreten Details vorliegen, lässt der Hinweis auf mehrere Spiele vermuten, dass es sich nicht nur um ein simples Mobile-Game oder dergleichen handelt.

Fans begannen bereits mit Spekulationen darüber, ob vielleicht ein klassisches „Sonic“-Spiel neu aufgelegt wird und zugleich ein modernes Sonic-Spiel auf dem Weg sein könnte. Ein vergleichbares Vorgehen sahen wir vor ein paar Jahren mit „Sonic Mania“ und „Sonic Forces“.

Gefeiert wird das 30. Jubiläum im kommenden Jahr. Doch vielleicht erfahren wir schon in den Monaten vor Weihnachten, was Sega plant. Wir werden euch entsprechend auf dem Laufenden halten. Fest scheint jedenfalls zu stehen: Die Entwickler werden sich bei den kommenden Projekten mehr Zeit nehmen:

Doch auch ein neuer Film befindet sich in der Pipeline. Nachdem „Sonic the Hedgehog“ weltweit stolze 305,8 Millionen US-Dollar einspielen konnte, soll „Sonic the Hedgehog 2“ am 8. April 2022 in den US-amerikanischen Kinos starten. Bestätigt wurde der Streifen im Mai dieses Jahres.

